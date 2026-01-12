Trump: Zölle von 25 Prozent für Länder mit Iran-Geschäften
dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - Für alle Länder, die Geschäfte mit dem Iran machen, sollen US-Zölle von 25 Prozent gelten. Das kündigte Präsident Donald Trump auf der Online-Plattform Truth Social an./so/DP/nas
