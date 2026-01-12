UBS wehrt sich gegen strengere Kapitalregeln in der Schweiz

Zürich, 12. Jan (Reuters) - Die Großbank UBS hat die Vorschläge der Schweizer Regierung für schärfere Kapitalpuffer formell zurückgewiesen.

Die Maßnahmen würden die Wettbewerbsfähigkeit des Instituts beeinträchtigen, hieß es in der am ⁠Montag im Rahmen ‍eines Konsultationsverfahrens veröffentlichten Stellungnahme der UBS. "Der Vorschlag würde zu massiven Mehrkosten führen und die Fortführung des erfolgreichen Geschäftsmodells gefährden."

Mit einem Maßnahmenpaket will die Schweizer ‌Regierung die größte Bank des Landes krisenfester machen und verhindern, dass bei einer möglichen Schieflage der UBS die Steuerzahler ‍zur Kasse gebeten werden müssen. Ein zentrales Element ist die vollständige Kapitalunterlegung ihrer ausländischen Tochtergesellschaften. Dies allein würde laut UBS zu zusätzlichen Kapitalanforderungen von rund 23 Milliarden Dollar führen. "Die Nettokosten für dieses Zusatzkapital schätzen wir auf rund 1,7 Milliarden Dollar jährlich, weshalb der Vorschlag auch unverhältnismäßig ist", hieß es in der Stellungnahme.

Die vorgeschlagene vollständige ‍Unterlegung von ausländischen Tochtergesellschaften mit Kapital gehe weit über ⁠den ursprünglichen Vorschlag von 2024 hinaus und werde von dem Geldhaus abgelehnt. "Diese Maßnahme würde UBS im internationalen Vergleich deutlich benachteiligen, weil UBS mindestens 50 Prozent höhere Eigenkapitalanforderungen hätte als die ‍Mitbewerber in Europa und den USA. Diese überhöhten Eigenkapitalanforderungen würden zu sehr hohen Kosten für die Bank führen und den Schweizer ⁠Finanzplatz und die Wirtschaft schwächen."

Die Regierung in Bern fordert nicht nur mehr Kapital von der UBS, sondern auch eine höhere Qualität des Kapitals. Gegenwärtig kann die Großbank die Auslandstöchter mit hartem Eigenkapital sowie mit sogenannten AT1-Anleihen absichern, ‍die in einer Krise in Eigenkapital gewandelt ‌werden können. Dem Finanzministerium zufolge hilft hartes Eigenkapital beim Überwinden einer Krise aber mehr als die nachrangigen Anleihen (Additional Tier 1, AT1), sodass in Zukunft dafür nur noch hartes Kernkapital (CET1) eingesetzt werden soll. Die UBS will dagegen einen Teil des Kapitalpuffers weiterhin mit den für sie günstigeren AT1 bereitstellen können.

Nachdem alle Stellungnahmen von Parteien, Kantonen und der breiteren Wirtschaft eingegangen sind, will die Regierung diese auswerten und bis Mitte des Jahres einen Gesetzesentwurf vorlegen. Danach behandelt das Parlament den Vorschlag. Das Gesetz tritt voraussichtlich frühestens ⁠2028 in Kraft.

(Bericht von Oliver Hirt und Dave Graham, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‍und Märkte).)