Ungarn gewährt Polens Ex-Justizminister Asyl

Warschau/Budapest, 12. Jan (Reuters) - Angesichts der Aufarbeitung der Justizreformen in Polen unter der früheren nationalkonservativen Regierung hat Ungarn dem polnischen Ex-Justizminister Zbigniew Ziobro Asyl gewährt.

Ziobro ⁠gilt als Architekt ‍des von der jetzigen Regierung und der EU-Kommission kritisierten damaligen Umbaus der Justiz und sieht sich in Polen mit einem ‌Strafverfahren konfrontiert. Ziobro schrieb am Montag auf der Plattform X, er nehme das von der Regierung des ‍ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban gewährte Asyl in Anspruch. Damit verschärfen sich die Spannungen zwischen der pro-europäischen, liberalen Regierung in Warschau und Orbans anti-liberaler und EU-kritischer Regierung in Budapest.

Zur Begründung für sein Asylbegehren schrieb Ziobro, er sei in Polen politischen Repressionen ausgesetzt. Der für die Geheimdienste ‍zuständige polnische Minister Tomasz Siemoniak erklärte auf X, ⁠Ziobro flüchte "wie ein Feigling" vor der polnischen Justiz. Diese wirft Ziobro die Veruntreuung von Geldern aus einem Fonds für Kriminalitätsopfer vor. Mit dem Geld soll ‍unter anderem die Spionagesoftware Pegasus gekauft worden sein, die mutmaßlich gegen politische Gegner im Inland eingesetzt wurde. Ziobro ⁠weist die Vorwürfe zurück und spricht von einer politischen Hexenjagd.

Der ungarische Außenminister Peter Szijjarto bestätigte, dass Budapest "einige" Asylanträge aus Polen genehmigt habe. In Polen seien "viele Menschen politischer Verfolgung ausgesetzt", sagte er, ‍ohne Ziobro namentlich zu nennen. Die ‌pro-europäische Regierung von Ministerpräsident Donald Tusk, die 2023 die nationalkonservative PiS-Partei an der Macht abgelöst hatte, will mutmaßliche Verfehlungen von PiS-Politikern juristisch aufarbeiten. Unter der PiS-Regierung waren Polen und Ungarn enge Verbündete, die in der EU wiederholt wegen rechtsstaatlicher Bedenken in der Kritik standen. Bereits 2024 hatte Ungarn dem früheren Vize-Justizminister Marcin Romanowski Asyl gewährt, dem ebenfalls die Veruntreuung öffentlicher Gelder vorgeworfen wird.

