Uniper bezieht künftig Ammoniak aus Indien

Reuters · Uhr
Düsseldorf, 12. Jan (Reuters) - Der Energiekonzern Uniper hat in Indien einen Abnahmevertrag ⁠für ‍jährlich bis zu 500.000 Tonnen Ammoniak unterzeichnet.

Partner sei das ‌Unternehmen AM Green, teilte Uniper am Montag ‍mit. Der Vertrag sei in Ahmedabad in Anwesenheit von Bundeskanzler Friedrich Merz und des indischen Premierministers Narendra Modi unterzeichnet ‍worden. Die erste ⁠Lieferung könne 2028 erfolgen. Für Uniper sei die Vereinbarung ein ‍bedeutender Schritt vorwärts bei der Entwicklung eines breit ⁠angelegten Portfolios an erneuerbaren und CO2-armen Molekülen für europäische Kunden. Als Rohstoff- und potenzieller ‍Wasserstoffträger werde ‌erneuerbares Ammoniak dazu beitragen, Industriezweige wie Chemie, Düngemittel, Raffinerien und perspektivisch auch die Schifffahrt zu dekarbonisieren.

(Bericht von Tom Käckenhoff, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)

Uniper

