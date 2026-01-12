US-Regierung schickt nach ICE-Protesten Hunderte weitere Beamte nach Minnesota
11. Jan (Reuters) - Nach Protesten gegen die tödlichen Schüsse eines Einwanderungsbeamten auf eine Frau schickt die US-Regierung Hunderte weitere Sicherheitskräfte nach Minnesota.
Sie sollten noch am Sonntag und Montag entsandt werden, um die bereits in dem Bundesstaat stationierten Beamten der Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) zu schützen, sagte Heimatschutzministerin Kristi Noem dem Sender Fox News. Am Samstag hatten Zehntausende Menschen in Minneapolis gegen die Tötung der 37-Jährigen protestiert. Während Noem und andere Bundesvertreter erklärten, der Beamte habe am Mittwoch aus Notwehr gehandelt, nannten Verantwortliche des Bundesstaates die Schüsse ungerechtfertigt.
