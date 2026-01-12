Videoanalyse 12.01.2026
Neues Rekordhoch: Gold steigt über 4.600 Dollar
onvista · Uhr
Gold hat erstmals die Marke von 4.600 US-Dollar je Unze überschritten und damit ein neues Rekordniveau erreicht.
Die starke Dynamik befeuert Spekulationen über weitere Zugewinne.
Das könnte dich auch interessieren
Edelmetall legt zuGold steigt auf Rekordhoch - Gründe: Lage im Iran und Vorgehen gegen Fed-Chefheute, 06:23 Uhr · dpa-AFX
Dax Tagesrückblick 08.01.2026Dax gibt Gewinne nach neuer Bestmarke ab - Rüstungstitel stark08. Jan. · onvista
Dax Tagesrückblick 07.01.2025Dax bewegt sich nach nächstem Rekordhoch kaum - Adidas mit dickem Minus06. Jan. · onvista
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 11.01.2026Aktienmärkte und Edelmetalle eröffnen 2026 mit ausgeprägter Stärkegestern, 19:58 Uhr · onvista
Trading-ImpulsSetup überzeugt: Französische Tech-Aktie bietet neues Kurspotenzial08. Jan. · onvista