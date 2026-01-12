Videoanalyse 12.01.2026

Neues Rekordhoch: Gold steigt über 4.600 Dollar

onvista · Uhr
Gold hat erstmals die Marke von 4.600 US-Dollar je Unze überschritten und damit ein neues Rekordniveau erreicht.

Die starke Dynamik befeuert Spekulationen über weitere Zugewinne.

Goldpreis

