Videoanalyse 12.01.2026

Trump kritisiert Exxon Mobil: Was Anleger jetzt wissen müssen

onvista · Uhr
Exxon Mobil bleibt volatil. Nach den jüngsten Kursausschlägen notiert die Aktie am Montag vorbörslich leicht im Minus.

Anleger reagieren damit offenbar auf neue politische Schlagzeilen rund um Donald Trumps Treffen mit Top-Managern der Ölindustrie, inklusive kritischer Töne in Richtung Exxon

Exxon

