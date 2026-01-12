Videoanalyse 12.01.2026

Walmart baut Drohnenlieferungen aus und setzt auf KI: Aktie steigt

onvista · Uhr
Walmart treibt den Ausbau seines Drohnenlieferdienstes voran. Nach einem Plus von 1,3 Prozent am Freitag legt die Aktie am Montag vorbörslich weiter zu.

Zusätzlich arbeitet der Konzern an KI-Anwendungen für den Verkauf, unter anderem über eine Gemini-Integration. Martin ordnet ein, wie es um die Aktie steht.

Walmart

