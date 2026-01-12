Völkermordprozess gegen Myanmar beginnt beim IGH in Den Haag

Den Haag, 12. Jan (Reuters) - Vor dem höchsten Gericht der Vereinten Nationen hat am Montag ein Prozess gegen Myanmar wegen mutmaßlichen Völkermordes begonnen.

Dem südostasiatischen Staat ⁠und seiner Militärjunta ‍wird Völkermord an der muslimischen Minderheit der Rohingya vorgeworfen. Es ist der erste Völkermord-Fall, den der Internationale Gerichtshof (IGH) seit mehr ‌als einem Jahrzehnt vollständig verhandelt.

Das Verfahren und sein Urteil dürften über Myanmar hinaus Auswirkungen haben. Es könnte ‍auch Südafrikas Völkermord-Klage gegen Israel wegen des Gaza-Kriegs beeinflussen. Myanmar hat den Vorwurf zurückgewiesen. "Der Fall wird vermutlich wichtige Präzedenzfälle schaffen, wie Völkermord definiert und bewiesen werden kann und wie Verstöße wiedergutgemacht werden können", sagte Nicholas Koumjian, Leiter des Unabhängigen Untersuchungsmechanismus der UN für Myanmar, zu ‍Reuters.

Das überwiegend muslimische Gambia reichte die Klage ⁠2019 beim IGH - auch Weltgerichtshof genannt - ein. Das westafrikanische Land wirft Myanmar Völkermord an den Rohingya vor, einer vorwiegend muslimischen Minderheit im abgelegenen westlichen Bundesstaat ‍Rakhine. Myanmars Streitkräfte starteten 2017 eine Offensive, die mindestens 730.000 Rohingya ins benachbarte Bangladesch vertrieb. Dort berichteten sie ⁠von Tötungen, Massenvergewaltigungen und Brandstiftung. Eine UN-Untersuchungskommission kam zu dem Schluss, dass diese Militäroffensive "völkermörderische Handlungen" beinhaltete.

Rohingya-Opfer erklärten, sie hofften auf Gerechtigkeit durch den Gerichtsprozess. "Wir hoffen auf ein positives Ergebnis, das der Welt ‍zeigt, dass Myanmar Völkermord begangen hat ‌und wir die Opfer sind, die Gerechtigkeit verdienen", sagte Yousuf Ali, ein 52-jähriger Rohingya-Flüchtling, der nach eigenen Angaben vom myanmarischen Militär gefoltert wurde, zu Reuters. Myanmar wies diesen Bericht zurück. Sie bezeichneten ihre Militäroffensive als legitime Anti-Terror-Kampagne als Reaktion auf Angriffe militanter Muslime.

Für die Anhörungen am IGH wurden drei Wochen angesetzt. Der IGH ist das höchste Gericht der UN und befasst sich mit Streitigkeiten zwischen Staaten.

