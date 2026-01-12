Europas größter Autobauer
Volkswagen-Absatz schwächelt zum Jahresende - Mehr Autos in Europa verkauft
Europas größter Autobauer Volkswagen hat zum Jahresende einen Absatzrückgang verzeichnet.
Insgesamt setzte das Unternehmen im vierten Quartal weltweit knapp 2,38 Millionen Autos ab, das sind 4,9 Prozent weniger als vor Jahresfrist, wie aus einer am Montag im Internet zugänglichen Tabelle hervorgeht. Dabei lief es insbesondere in Nordamerika und China schwächer, wo der Absatz jeweils um 17,4 Prozent schrumpfte. In Westeuropa legten die Verkäufe dagegen um 5,6 Prozent zu auf 879.800 Fahrzeuge, in Osteuropa ging es um 5,9 Prozent aufwärts auf 151.800 Autos.
Im Gesamtjahr lag der Absatz mit 8,98 Millionen Autos weltweit um 0,5 Prozent niedriger als im Vorjahr. Volkswagen will seine Absatzstatistik am Montagnachmittag veröffentlichen.
