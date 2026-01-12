Von Israel unterstützte Miliz tötet Hamas-Polizeioffizier in Gaza

Kairo, 12. Jan (Reuters) - Eine von Israel unterstützte palästinensische Miliz hat nach eigenen Angaben einen hochrangigen Hamas-Polizeioffizier im südlichen Gazastreifen getötet.

Die Hamas machte für den Vorfall ⁠am Montag "israelische Kollaborateure" ‍verantwortlich. In einer Erklärung des von der Hamas geführten Innenministeriums heißt es, Bewaffnete hätten aus einem vorbeifahrenden Auto das Feuer eröffnet ‌und Mahmud Al-Astal getötet. Er war Leiter der Kriminalpolizei in Chan Jounis im Süden des Gebiets.

Hussam Al-Astal, ‍Anführer einer Hamas-feindlichen Gruppe, bekannte sich in einem auf seiner Facebook-Seite veröffentlichten Video zu der Tötung. Der Nachname Al-Astal, den er mit dem Getöteten teilt, ist in diesem Teil des Gazastreifens verbreitet. Die Gruppe ist in einem unter israelischer Kontrolle stehenden Gebiet östlich von Chan Jounis ansässig. "An ‍alle, die mit der Hamas zusammenarbeiten: Euer Schicksal ⁠ist der Tod. Der Tod kommt zu euch", sagte er, gekleidet in eine schwarze militärähnliche Uniform und mit einem Sturmgewehr in der Hand.

Reuters konnte die Umstände ‍des Angriffs nicht unabhängig überprüfen. Ein israelischer Militärvertreter erklärte, der Armee seien keine Einsätze in dem Gebiet bekannt.

Das ⁠Aufkommen bewaffneter Hamas-feindlicher Gruppen, obwohl noch klein und lokal begrenzt, erhöht den Druck auf die Islamisten und könnte Bemühungen zur Stabilisierung und Vereinigung eines gespaltenen Gaza erschweren, das durch zwei Jahre Krieg zerstört ‍wurde.

Unter der seit Oktober geltenden ‌Waffenruhe hat sich Israel aus fast der Hälfte des Gazastreifens zurückgezogen. Israelische Truppen kontrollieren jedoch die andere Hälfte, größtenteils ein Ödland, in dem praktisch alle Gebäude dem Erdboden gleichgemacht wurden. Fast alle der zwei Millionen Einwohner leben nun in von der Hamas kontrollierten Gebieten, meist in provisorischen Zelten oder beschädigten Gebäuden, wo die Gruppe ihren Einfluss wieder geltend macht. Israel erlaubt Rivalen der Hamas, in den von ihm kontrollierten Gebieten zu operieren.

