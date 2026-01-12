WOCHENVORSCHAU: Termine bis 26. Januar 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 26. Januar 2026

--------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 13. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 05:00 CHE: Sika AG, Q4-Umsatz 07:00 DEU: Südzucker, Q3-Zahlen 07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Q4-Umsatz 12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q4-Zahlen 12:30 USA: Delta Air Lines, Q4-Zahlen 12:45 USA: JPMorgan Chase & Co, Q4-Zahlen 17:00 USA: Boeing, Auslieferungszahlen DEU: Munich Re, Naturkatastrophenbericht 2025 TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: BoJ-Leistungsbilanz 11/25 06:30 NLD: Verbraucherpreise 12/25 (endgültig) 08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 11/25 08:00 DEU: Inlandstourismus 11/25 08:30 HUN: Verbraucherpreise 12/25 11:00 GRC: Verbraucherpreise 12/25 12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 11/25 14:15 USA: ADP Beschäftigung 14:30 USA: Verbraucherpreise 12/25 16:00 USA: Neubauverkäufe 10/25 SONSTIGE TERMINE 10:30 DEU: Pk der Nord/LB zur Neujahrsprognose 2026 10:30 DEU: Online-Pk BGA zu «Großhandel in der Dauerkrise - warum die Reformen am Mittelstand vorbeigehen» mit Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) 11:00 DEU: OLG: Verkündungstermin im Streit zwischen Aldi Süd und Tchibo DEU: Pressegespräch DB AG Vorstellung der Studie «Autonomes Fahren - Schlüssel zur Mobilität von Morgen» DEU: Landgericht will Entscheidung nach der Klage von Ritter Sport gegen Hersteller von quadratischem Haferriegel aus Mannheim verkünden --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 14. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 12:45 USA: Bank of America, Q4-Zahlen (14.30 Investorenkonferenz) 13:00 USA: Wells Fargo, Q4-Zahlen 14:00 USA: Citigroup, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR über Nacht CHN: Handelsbilanz 12/25 00:50 JPN: Geldmenge M3 12/25 07:00 FIN: Verbraucherpreise 12/25 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge 14:30 USA: Erzeugerpreise 10/25 und 11/25 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 11/25 14:30 USA: Leistungsbilanz Q3/25 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 12/25 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Online-Pk EY Real Estate zu Präsentation Trendbarometer Immobilien-Investmentmarkt 2026 DEU: Vor der Internationalen Grünen Woche in Berlin + 1100 Eröffnungs-Pk unter anderem mit dem Präsidenten des Deutschen Bauernverbands, Joachim Rukwied DEU: FUTURE EUROPE Konferenz 2026 des International Bankers Forum Bei der Konferenz diskutieren Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft über die digitale Souveränität Europas und die Weiterentwicklung der Spar- und Investitionsunion. --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 15. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Richemont, Q3-Umsatz 07:00 CHE: Geberit, Q4-Umsatz 07:30 AUT: OMV, Q4-Umsatz 07:30 TWN: TSMC, Q4-Zahlen 08:00 NOR: Handelsbilanz 12/25 10:00 GBR: Next, Hauptversammlung 12:00 USA: Blackrock, Q4-Zahlen 13:30 USA: Goldman Sachs, Q4-Zahlen 13:30 USA: Morgan Stanley, Q4-Zahlen 18:00 USA: Micron Technology, Hauptversammlung USA: First Horizon, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR KOR: Zentralbank, Zinsentscheid 00:50 JPN: Erzeugerpreise 12/25 02:00 KOR: Zentralbank, Zinsentscheid 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 12/25 08:00 DEU: Großhandelspreise 12/25 08:00 GBR: BIP 11/25 08:00 GBR: Industrieproduktion 11/25 08:00 GBR: Handelsbilanz 11/25 08:45 FRA: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert) 10:00 POL: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert) 10:00 DEU: Pk zu BIP 2025 10:00 ITA: Industrieproduktion 11/25 11:00 EUR: Industrieproduktion 11/25 11:00 EUR: Handelsbilanz 11/25 12:00 ITA: Handelsbilanz 11/25 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich) 14:30 USA: Ex- und Importpreise 11/25 14:30 USA: Empire State Manufacturing Bericht 01/26 14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook SONSTIGE TERMINE 10:30 DEU: Beginn der regionalen Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Chemie- und Pharmaindustrie Hessen 11:00 DEU: Online-Pk zu Status des Windenergieausbaus an Land - Gesamtjahr 2025. Gemeinsame Pk von der Fachagentur Wind und Solar, dem Bundesverband WindEnergie und VDMA Power Systems --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 16. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 12/25 und Gesamtjahr 2025 07:00 NOR: Aker BP ASA. Q4-Umsatz 12:30 USA: PNC Financial Services, Q4-Zahlen 13:30 USA: State Street, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Baugenehmigungen 11/25 08:00 DEU: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert) 10:00 ITA: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert) 15:15 USA: Industrieproduktion 12/25 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 12/25 16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 01/26 SONSTIGE TERMINE DEU: 90. Internationale Grüne Woche, Berlin (bis 25.1.26) --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 19. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 DEU: Douglas, Trading Statement 09:30 CHE: Coca-Cola HBC, außerordentliche Hauptversammlung, Steinhausen 22:30 GBR: BHP, Q2-Produktionsbericht TERMINE KONJUNKTUR ROU: Zentralbank, Zinsentscheid 00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 11/25 03:00 CHN: BIP Q4/25 03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 12/25 03:00 CHN: Industrieproduktion 12/25 03:00 CHN: Sachinvestitionen ex Landwirtschaft bis 12/25 05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 11/25 05:30 JPN: Industrieproduktion 11/25 (endgültig) 09:00 AUT: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert) SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Pressefrühstück Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) zur bundespolitischen Bedeutung der deutschen Seehäfen, Berlin 11:00 DEU: Economic Dialogue u.a. mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) und dem französischen Finanz- und Wirtschaftsminister Roland Lescure BEL: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel CHE: Eröffnung der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (World Economic Forum, WEF), Davos HINWEIS USA: Feiertag, Börse geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 20. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 NLD: DocMorris, Q4-Umsatz 10:30 DEU: Schott, Jahreszahlen 11:00 DEU: Volkswagen Group, German Corporate Conference mit Veröffentlichung der Jahreszahlen, Frankfurt 12:30 USA: KeyCorp, Q4-Zahlen 12:30 USA: U.S. Bancorp, Q4-Zahlen 15:00 USA: 3M, Q4-Zahlen 17:45 FRA: Vinci, Q4-Umsatz 22:01 USA: Netflix, Q4-Zahlen 22:30 GBR: Rio Tinto, Q4-Umsatz TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Erzeugerpreise 12/25 08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 11/25 08:30 CHE: Erzeugerpreise 12/25 08:30 CHE: Importpreise 12/25 11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 1/26 SONSTIGE TERMINE BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel CHE: Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (World Economic Forum, WEF), Davos --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 21. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Barry Callebaut, Q1-Umsatz 07:30 FRA: Alstom, Q3-Umsatz 08:00 GBR: Burberry, Q3-Umsatz 12:45 USA: Halliburton, Q4-Zahlen 12:45 USA: Johnson & Johnson, Q4-Zahlen 13:00 USA: Travelers, Q4-Zahlen 16:00 USA: United Airlines, Q4-Zahlen 17:45 FRA: Atos, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 GBR: Verbraucherpreise 12/25 08:00 GBR: Erzeugerpreise 12/25 14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 11/25 (vorläufig) 16:00 USA: Frühindikator 12/25 16:00 USA: Bauinvestitionen 10/25 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 12/25 SONSTIGE TERMINE CHE: Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (World Economic Forum, WEF), Davos --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 22. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 DNK: Tryg, Jahreszahlen 08:00 GBR: Associated British Foods (ABF), Trading Update 08:00 SWE: Investor, Jahreszahlen 12:30 USA: GE Aerospace, Q4-Zahlen 13:00 USA: Procter & Gamble, Q2-Zahlen 13:30 USA: Abbott Laboratories, Q4-Zahlen 17:00 USA: Intuit, Hauptversammlung 22:00 USA: Alcoa, Q4-Zahlen 22:00 USA: Intel, Q4-Zahlen 22:05 USA: Capital One Financial, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Handelsbilanz 12/25 10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid 10:00 POL: Industrieproduktion 12/25 10:00 POL: Erzeugerpreise 12/25 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: BIP Q3/25 (3. Veröffentlichung) 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 1/26 (vorab) 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 11:00 DEU: Pressegespräch BNP Paribas Real Estate zu Marktdaten Gewerbeimmobilien Frankfurt Jahr 2025, Frankfurt/M. CHE/USA: US-Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wird wirksam, Genf/Washington CHE: Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (World Economic Forum, WEF), Davos --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 23. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 SWE: Ericsson, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR JPN: BoJ, Zinsentscheid 01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 1/26 00:30 JPN: Verbraucherpreise 12/25 01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 12/25 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 1/26 09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung) 14:00 RUS: Handelsbilanz 11/25 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 1/26 (endgültig) SONSTIGE TERMINE 10:30 DEU: Jahresauftakt-Pk Sparkassenverband Rheinland-Pfalz und Wiedereröffnungsfeier von Schloss Waldthausen, Budenheim CHE: Abschluss der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (World Economic Forum, WEF), Davos --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 26. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 IRL: Ryanair, Q3-Zahlen 07:00 LUX: Stabilus, Q1-Zahlen 22:30 USA: Nucor, Q4-Zahlen USA: Steel Dynamics, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:00 JPN: CI-Index Frühindikatoren 11/25 (endgültig) 07:00 FIN: Erzeugerpreise 12/25 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 12/25 10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 1/26 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 11/25 (vorläufig) 15:00 BEL: Geschäftsklima 1/26 16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 1/26 SONSTIGE TERMINE DEU: Gipfeltreffen der Nordsee-Anrainerstaaten, Hamburg 10:00 DEU: Jahresauftakt-Pk ZVEI Verband der Elektro- und Digitalindustrie, Frankfurt/M. 14:00 DEU: Das OLG verkündet seine Entscheidung im Prozess gegen Astrazeneca um Schmerzensgeld nach Corona-Impfung, Bamberg ---------------------------------------------------------------------------------------

