AKTIE IM FOKUS: BMW schwächer nach UBS-Abstufung aus Bewertungsgründen

dpa-AFX · Uhr
E-Mobilität
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von BMW haben am Dienstag unter einem negativen Analystenkommentar gelitten. In einem allgemein schwächeren Branchenumfeld gaben sie um bis zu zwei Prozent auf 88,66 Euro nach, wodurch sie ein Tief seit Anfang Dezember erreichten und zeitweise unter die 50-Tage-Linie rutschten. Diese konnten sie allerdings mit zuletzt gezahlten 89,74 Euro wieder einholen. Der Abschlag schrumpfte damit auf 0,8 Prozent.

Die UBS gab am Dienstag ihre bisherige Kaufempfehlung für den Autobauer auf. Analyst Patrick Hummel begründete die Abstufung auf "Hold" mit einer im Vergleich zur eigenen Vergangenheit relativ hohen Bewertung der Aktien. Er erwähnte dabei auch, dass die Gewinnrisiken wegen der anhaltenden Schwäche in China nicht unerheblich seien. Die Marktdaten in China hätten sich insgesamt zuletzt nämlich verschlechtert./tih/zb

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
BMW
BMW Vz.
UBS

Das könnte dich auch interessieren

Autobauer
Volkswagen rutscht in China auf den dritten Platz abgestern, 13:04 Uhr · Reuters
Volkswagen rutscht in China auf den dritten Platz ab
Europas größter Autobauer
Volkswagen-Absatz schwächelt zum Jahresende - Mehr Autos in Europa verkauftgestern, 13:23 Uhr · Reuters
Volkswagen-Absatz schwächelt zum Jahresende - Mehr Autos in Europa verkauft
Videoanalyse 09.01.2026
VW-Aktie: Hier würde ich meinen Stopp setzen09. Jan. · onvista
VW-Aktie: Hier würde ich meinen Stopp setzen
Marktausblick aktuell: Gold, Silber & Bitcoin im Fokus, was machen Nvidia, Tesla & Apple?
g​n​u​b​r​e​W
gestern, 17:30 Uhr · WH Selfinvest
Marktausblick aktuell: Gold, Silber & Bitcoin im Fokus, was machen Nvidia, Tesla & Apple?
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 11.01.2026
Aktienmärkte und Edelmetalle eröffnen 2026 mit ausgeprägter Stärke11. Jan. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Aktien sind nicht teuer – jedenfalls nicht alle10. Jan. · Acatis
Alle Premium-News