Aktien Frankfurt Ausblick: Dax läuft in Richtung 25.500 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein weiterer kleiner Gewinn dürfte dem Dax in seinem Rekordlauf am Dienstag den nächsten Höchststand bescheren. Unterstützung kommt aus den USA. Anleger hatten dort ihre erste Nervosität wegen erneuter Sorgen um die Unabhängigkeit der Notenbank Fed abgelegt und den Leitindizes Dow Jones Industrial und S&P 500 eine Fortsetzung der Rekordjagd ermöglicht.

Der X-Dax signalisierte rund eine Stunde vor Beginn des Xetra-Börsenhandels für den Leitindex ein Plus von 0,1 Prozent auf 25.441 Punkte, was reichen würde, um das Vortagshoch von etwas über 25.420 Zählern zu überbieten. Der EuroStoxx 50 wird am Dienstagmorgen um 0,2 Prozent höher erwartet und dürfte damit seine Rekordrally ebenfalls fortsetzen. Seine Bestmarke erreichte der Leitindex der Eurozone bei etwas unter 6.020 Punkten.

"Der HDax, der die 110 größten und liquidesten deutschen Aktien umfasst, ist gestern den 13. Handelstage am Stück gestiegen", hob Portfoliomanager Thomas Altmann von QC-Partners hervor. Eine so lange Gewinnserie habe es in der bis 1988 zurückgehenden Indexhistorie nur einmal, und zwar vor 29 Jahren, gegeben. Im Jahr 1997 war der aus Dax- und MDax - sowie auch aus TecDax-Werten bestehende Index 13 Handelstage in Folge gestiegen.

"Es wirkt, als würden ausschließlich positive Nachrichten gelesen, während negative Nachrichten ausgeblendet werden", resümierte Altmann und hält den HDax inzwischen für "massiv überkauft". Die an diesem Tag zunächst in den USA - vor allem mit den Zahlen der Bankbranchen-Größe JPMorgan - anlaufende Berichtssaison werde den starken Trend nun untermauern müssen. "Negative Überraschungen könnten nach den jüngsten Kursgewinnen hart abgestraft werden." Anlagestrategen Ulrich Stephan von der Deutschen Bank hält die Berichtssaison sogar für richtungsweisend für den Ausblick auf das Gesamtjahr.

Obendrein werden an diesem Nachmittag die US-Verbraucherpreise für Dezember 2025 veröffentlicht. Sie dürften "insbesondere vor dem Hintergrund der anhaltenden Drohgebärden" der US-amerikanischen Regierung gegenüber der US-Notenbank Fed besondere Beachtung finden, erwarten die Experten der Helaba und rechnen nicht mit einem Nachlassen der Inflation.

Zuvor aber dürfte hierzulande aus dem Dax vor allem der Duft- und Geschmacksstoffhersteller Symrise mit Nachrichten im Blick stehen, aber auch Nordex oder Südzucker. Außerdem gibt es Umstufungen durch Analysten auszuwerten.

Symrise plant den Verkauf seines Terpenen-Geschäfts und schreibt in diesem Zusammenhang Millionen ab. Zudem werden auch Abschreibungen auf die Beteiligung Swedencare vorgenommen und es wurde ein umfangreicher Aktienrückkauf angekündigt. Auf der Handelsplattform Tradegate gewann das Papier vorbörslich im Vergleich zum Xetra-Schluss rund 5 Prozent.

Der Ausbau der Windenergie bescherte dem Turbinenbauer Nordex wie erwartet dicke Auftragsbücher. Der Wert des Auftragseingangs stieg im vierten Quartal den Angaben zufolge um knapp zehn Prozent. Im Gesamtjahr legte der Auftragseingang um 22,5 Prozent auf den Rekordwert von 10,2 Gigawatt zu. Die Aktie reagierte auf Tradegate allerdings nicht.

Südzucker indes wurde weiter vom schwachen Zuckermarkt belastet. Der Umsatz ging in den ersten neun Monaten des Jahres um 15 Prozent zurück, der operative Gewinn sank um 60 Prozent. Die Jahresprognose für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 (Ende Februar) wurde allerdings bestätigt. Die Aktie gab vorbörslich leicht nach.

Von frisch ausgesprochenen Kaufempfehlungen dürften Zalando , Atoss Software sowie PVA Tepla profitieren. Zudem nahm JPMorgan die Bewertung von Fuchs SE mit "Overweight" auf. Für SMA Solar und Continental unterdessen strichen Analysten ihre Anlageurteile "Buy" und empfehlen nur noch das Halten der Papiere./ck/zb