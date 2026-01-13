Aktien New York Ausblick: Dow moderat im Plus nach schwachem Preisanstieg

NEW YORK (dpa-AFX) - Der starke Jahresauftakt an der New Yorker Börse und an der Technologiebörse Nasdaq könnte sich am Dienstag fortsetzen. Grund ist

ein unerwartet schwacher Anstieg der Verbraucherpreise im Dezember. Dieser könnte der US-Notenbank Fed zusätzlichen Spielraum für Zinssenkungen einräumen.

Für den Leitindex Dow Jones Industrial wurde vorbörslich zwischenzeitlich ein weiteres Rekordhoch prognostiziert. Knapp eine Stunde vor der Startglocke berechnete der Broker IG den Dow moderat im Plus bei 49.600 Punkten.

Für den technologielastigen Nasdaq 100 wird mit 25.830 Punkten ebenfalls ein etwas festerer Start erwartet. Zu den Kursgewinnern im Auswahlindex könnten Intel und AMD gehören, die vorbörslich um jeweils knapp 4 Prozent stiegen. Das Investmenthaus Keybanc Capital Markets hat für beide Chip-Aktien zum Übergewichten im Portfolio geraten.

Als unspektakulär könnte sich der Startschuss für die Saison der Quartalsbilanzen großer Investmentbanken erweisen. JPMorgan veröffentlichte vorbörslich Geschäftszahlen, welche die Erwartungen am Markt etwas überboten. Im vorbörslichen Handel legten die Aktien des Geldhauses leicht zu.

Nicht gut kam die Quartalsbilanz von Delta Air Lines an, die Aktie büßte vorbörslich 4 Prozent ein. Die Prognose der Fluggesellschaft 2026 für den Gewinn je Aktie wurde am Markt als zurückhaltend eingestuft. Im Kondensstreifen von Delta Air Lines gaben auch United Airlines und American Airlines vorbörslich nach.

Die Papiere des Rüstungskonzerns L3Harris waren zuletzt sechs Börsentage in Folge auf Rekordhoch gestiegen. Auch am Dienstag winkt ein solches, denn das US-Verteidigungsministerium will eine Milliarde US-Dollar in das Raketengeschäft des Konzerns investieren. Vorbörslich zogen L3Harris um gut 10 Prozent an./bek/men