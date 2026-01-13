ams-Osram will mit Verkäufen Schuldenberg abbauen

Berlin, 12. Jan (Reuters) - Ams-Osram will sich zur Reduzierung seiner Schulden von Geschäftsteilen ⁠trennen.

Der Chip- ‍und Sensorhersteller bestätigte am Montagabend als Reaktion auf Marktgerüchte ‌in einer Pflichtmitteilung, dass er sich in fortgeschrittenen Gesprächen ‍über den Verkauf einzelner Geschäftsaktivitäten befinde. Die angestrebte Transaktion sei Teil des im April 2025 angekündigten Plans zur beschleunigten Entschuldung, teilte ‍der Konzern mit. Ziel ⁠seien Verkaufserlöse von weit mehr als 500 Millionen Euro. Der Standort ‍im österreichischen Premstätten solle dabei langfristig gesichert werden. Zum ⁠Ausgang der Gespräche könne das Unternehmen keine Zusicherungen geben.

Der Konzern befindet sich seit Längerem in ‍einem tiefgreifenden ‌Umbau. Vorstandschef Aldo Kamper hatte im November erklärt, er hoffe, ein Sparprogramm im Volumen von 225 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2026 abschließen zu können.

