ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Continental auf 'Hold' - Ziel 74 Euro
dpa-AFX · Uhr
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Continental von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 82 auf 74 Euro gesenkt. Mit dem Verkauf von ContiTech würde Continental zu einem reinen Reifenhersteller mit wenig Schulden und reichlich liquiden Mittel für Ausschüttungen, schrieb Michael Filatov in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Vieles davon werde aber bereits vom Aktienkurs widergespiegelt./mis/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 17:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Das könnte dich auch interessieren
Europas größter AutobauerVolkswagen-Absatz schwächelt zum Jahresende - Mehr Autos in Europa verkauftgestern, 13:23 Uhr · Reuters
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Rheinmetall auf 'Overweight' - Ziel 2250 Eurogestern, 13:05 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 11.01.2026Aktienmärkte und Edelmetalle eröffnen 2026 mit ausgeprägter Stärke11. Jan. · onvista
Trading-ImpulsSetup überzeugt: Französische Tech-Aktie bietet neues Kurspotenzial08. Jan. · onvista