ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Atoss Software auf 'Buy' - Ziel 140 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Atoss Software von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 120 auf 140 Euro angehoben. Trotz des zuletzt starken Laufs des Aktienmarktes insgesamt gebe es weiterhin attraktiv bewertete Einzelaktien, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu Europas mittelgroßen Konzernen. Eine lockere Geldpolitik und die Konjunkturmilliarden der deutschen Regierung verbesserten die Finanzierungsbedingungen sowie die heimische Nachfrage, wovon vor allem mittelgroße Unternehmen profitieren sollten. Bei Atoss sei der von KI-Sorgen ausgelöste Kursrückgang seit Juli übertrieben./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 14:38 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:00 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------