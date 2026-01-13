ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt SMA Solar auf 'Hold' - Ziel 37 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat SMA Solar von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 39 auf 37 Euro gesenkt. Am Markt würden die Margenbelastungen durch Investitionen in Forschung und Entwicklung unterschätzt, vor allem wenn sich die Sparte Home & Business Solutions des Wechselrichterherstellers nicht deutlich erhole, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 14:38 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:00 / ET

