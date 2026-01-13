ANALYSE-FLASH: JPMorgan startet Fuchs SE mit 'Overweight' und Ziel 49 Euro

dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Fuchs SE mit "Overweight" und einem Kursziel von 49 Euro in die Bewertung aufgenommen. Fuchs sei ein führender Schmierstoffhersteller mit starkem Potenzial für den freien Finanzmittelfluss (Free Cashflow), schrieb Angelina Glazova in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/ck

