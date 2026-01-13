ANALYSE-FLASH: UBS senkt BMW auf 'Neutral' - Ziel 93 Euro

dpa-AFX · Uhr
E-Mobilität
Artikel teilen:

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat BMW von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 95 auf 93 Euro gesenkt. Die Abstufung folge auf ein Jahr überdurchschnittlicher Kursentwicklung, schrieb Patrick Hummel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Gleichwohl seien einige der positiven Treiber hinter seiner bisherigen Kaufempfehlung intakt: der Erfolg der "Neuen Klasse" sowie attraktive Dividenden. Die Aktien erschienen im langjährigen Vergleich mittlerweile aber recht hoch bewertet./rob/mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 16:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
BMW
BMW Vz.
UBS

Das könnte dich auch interessieren

Autobauer
Volkswagen rutscht in China auf den dritten Platz abgestern, 13:04 Uhr · Reuters
Volkswagen rutscht in China auf den dritten Platz ab
Europas größter Autobauer
Volkswagen-Absatz schwächelt zum Jahresende - Mehr Autos in Europa verkauftgestern, 13:23 Uhr · Reuters
Volkswagen-Absatz schwächelt zum Jahresende - Mehr Autos in Europa verkauft
Videoanalyse 09.01.2026
VW-Aktie: Hier würde ich meinen Stopp setzen09. Jan. · onvista
VW-Aktie: Hier würde ich meinen Stopp setzen
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 11.01.2026
Aktienmärkte und Edelmetalle eröffnen 2026 mit ausgeprägter Stärke11. Jan. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Aktien sind nicht teuer – jedenfalls nicht alle10. Jan. · Acatis
Alle Premium-News