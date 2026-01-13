APA ots news: TestingPro: Österreichs erste duale IT-Ausbildung eröffnet neue Karrierewege für Menschen im Autismus-Spektrum

24.000 offene IT-Jobs treffen auf 80 % Arbeitslosigkeit bei Autist:innen. Ein neues Ausbildungsmodell will das ändern und bringt neurodiverse Talente direkt in die Betriebe. Wien (APA-ots) - Rund 87.000 Menschen leben in Österreich im Autismus-Spektrum - laut der Österreichischen Autistenhilfe ein Prozent der Bevölkerung. Viele von ihnen sind arbeitslos, obwohl sie über Fähigkeiten verfügen, die in der IT-Branche dringend gebraucht werden: Präzision, Mustererkennung, analytisches Denken. Ihr Problem ist ein Filterfehler im Recruiting. "Viele hochbegabte Analytiker scheitern im Bewerbungsgespräch nicht an der Fachkompetenz, sondern am Smalltalk oder dem fehlenden Augenkontakt" , erklärt Hannes Färberböck, Global Head of Software Testing bei Nagarro. Während die Mangelberufsliste für IT-Tester wächst, bleibt ein enormes Potenzial an Präzision und Mustererkennung ungenutzt. Zwtl.: Acht von zehn Teilnehmer:innen bekommen einen Job Das Besondere an TestingPro ist seine Vermittlungsquote von 80 Prozent. Ab März 2026 heben das Softwareunternehmen Nagarro und das Enterprise Training Center (ETC) das Programm auf eine neue Ebene: Es wird zur ersten dualen IT-Ausbildung dieser Art in Österreich. "Das neue Modell unterscheidet sich radikal von bisherigen Maßnahmen: Bereits vor Ausbildungsbeginn werden Teilnehmer:innen und Unternehmen gezielt zusammengeführt" , sagt Christoph Becker, CEO von ETC. Zwtl.: Mit Mentoring schnell an echten Projekten In dieser Matching-Phase können beide Seiten klären, ob die fachlichen Anforderungen und die individuellen Stärken zusammenpassen. Nach einem intensiven dreimonatigen theoretischen Block, der mit der international anerkannten ISTQB-Zertifizierung abschließt, folgt ein mehrmonatiges Praktikum direkt im Partnerbetrieb. In dieser Phase arbeiten die Teilnehmer:innen bereits an echten Projekten - betreut von Mentor:innen, die sowohl die Auszubildenden als auch die Teams in den Unternehmen begleiten, um Kommunikationshürden abzubauen und typische Missverständnisse frühzeitig zu klären. Zwtl.: Ohne Druck, aber mit klarer Perspektive Die gesamte Ausbildung dauert rund acht Monate und ist so konzipiert, dass Unternehmen die künftigen Mitarbeiter:innen schrittweise kennenlernen können, bevor sie eine Entscheidung über eine Festanstellung treffen. "Wir wollen, dass beide Seiten Vertrauen aufbauen - ohne Druck, aber mit klarer Perspektive" , sagt Christoph Becker. Das duale System ermöglicht es Betrieben, die spezifischen Stärken ihrer künftigen Mitarbeiter:innen in der Praxis zu erleben - etwa die Fähigkeit, über Stunden hinweg komplexe Testfälle durchzuführen, ohne dass die Konzentration nachlässt. Zwtl.: Neurodiversität als Wettbewerbsvorteil erkennen "Wir müssen weg vom Image der sozialen Wohltätigkeit. Neurodiversität ist ein handfester Wettbewerbsvorteil", betont Färberböck. In der Software-Qualitätssicherung leisten autistische Mitarbeiter:innen oft Überragendes: Wo neurotypische Menschen bei repetitiven Code-Prüfungen ermüden, finden sie durch ihre hohe Detailfokussierung Fehler, die teure Systemausfälle verhindern. Das Programm wird durch das AMS und das Sozialministeriumservice massiv unterstützt - bis zu 90 Prozent der Ausbildungs- und Lohnkosten während des Praktikums können gefördert werden. Das finanzielle Risiko für Betriebe ist damit marginal. Unternehmen wie das Allgemeine Rechenzentrum (ARZ) haben bereits positive Erfahrungen gemacht: TestingPro-Absolvent:innen integrieren sich nicht nur fachlich, sie schärfen oft auch die Prozesse im gesamten Team durch ihre präzise Kommunikation. "Wer mit unseren Absolvent:innen arbeitet, erkennt schnell: Das ist keine soziale Maßnahme, sondern eine echte fachliche Verstärkung", sagt Färberböck. Zwtl.: Österreich hinkt hinterher Während international Konzerne wie Microsoft, SAP und EY längst auf Neurodiversitäts-Programme setzen, ist Österreich spät dran. Das Unternehmen auticon beschäftigt weltweit über 600 Menschen, 81 Prozent davon im Spektrum. Kundenbefragungen zeigen: 98 Prozent der Auftraggeber berichten von außergewöhnlichem Mehrwert. Die ersten zehn Plätze für den Start von TestingPro im März 2026 sind ab sofort für Unternehmen und Interessent:innen ausgeschrieben. Weitere Informationen unter www.etc.at/testing-pro . Über ETC - Enterprise Training Center GmbH Als führender Anbieter für digitale Weiterbildung in Österreich schult ETC jährlich über 15.000 Teilnehmer*innen. Das umfangreiche Angebot umfasst mehr als 1.200 Trainings und Zertifizierungen - von IT-Grundlagen bis zu hochspezialisierten Fachkursen. Die Trainings werden flexibel in verschiedenen Formaten angeboten: Vor-Ort an den Standorten Wien, Graz und Attnang-Puchheim, Online-Live-Schulungen, hybride Lernkonzepte sowie maßgeschneiderte Inhouse-Schulungen. Für Unternehmen bietet ETC zusätzlich maßgeschneiderte Talent-Services zur gezielten Suche und Entwicklung von Fachkräften. Als exklusiver Microsoft Training Service Partner in Österreich garantiert ETC höchste Qualitätsstandards. Die Qualität wird durch mehrere Zertifizierungen bestätigt: Seit über 30 Jahren ist ETC nach ISO 9001 zertifiziert und verfügt über die Zertifizierungen Öcert, certNÖ und das österreichische Umweltzeichen. www.etc.at Über Nagarro Nagarro, ein weltweit führendes Unternehmen für Digital Engineering, unterstützt Kunden dabei, "fluidic", innovative, digital-first Unternehmen zu werden und dadurch auf ihren Märkten erfolgreich zu sein. 