APA ots news: TestingPro: Österreichs erste duale IT-Ausbildung eröffnet...

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

APA ots news: TestingPro: Österreichs erste duale IT-Ausbildung eröffnet neue Karrierewege für Menschen im Autismus-Spektrum

24.000 offene IT-Jobs treffen auf 80 % Arbeitslosigkeit bei  
Autist:innen. Ein neues Ausbildungsmodell will das ändern und 
bringt neurodiverse Talente direkt in die Betriebe. 

Wien (APA-ots) - Rund 87.000 Menschen leben in Österreich im  
Autismus-Spektrum - laut 
der Österreichischen Autistenhilfe ein Prozent der Bevölkerung. Viele 
von ihnen sind arbeitslos, obwohl sie über Fähigkeiten verfügen, die 
in der IT-Branche dringend gebraucht werden: Präzision, 
Mustererkennung, analytisches Denken. Ihr Problem ist ein 
Filterfehler im Recruiting. "Viele hochbegabte Analytiker scheitern 
im Bewerbungsgespräch nicht an der Fachkompetenz, sondern am 
Smalltalk oder dem fehlenden Augenkontakt" , erklärt Hannes 
Färberböck, Global Head of Software Testing bei Nagarro. Während die 
Mangelberufsliste für IT-Tester wächst, bleibt ein enormes Potenzial 
an Präzision und Mustererkennung ungenutzt. 

Zwtl.: Acht von zehn Teilnehmer:innen bekommen einen Job 

Das Besondere an TestingPro ist seine Vermittlungsquote von 80 
Prozent. Ab März 2026 heben das Softwareunternehmen Nagarro und das 
Enterprise Training Center (ETC) das Programm auf eine neue Ebene: Es 
wird zur ersten dualen IT-Ausbildung dieser Art in Österreich. "Das 
neue Modell unterscheidet sich radikal von bisherigen Maßnahmen: 
Bereits vor Ausbildungsbeginn werden Teilnehmer:innen und Unternehmen 
gezielt zusammengeführt" , sagt Christoph Becker, CEO von ETC. 

Zwtl.: Mit Mentoring schnell an echten Projekten 

In dieser Matching-Phase können beide Seiten klären, ob die 
fachlichen Anforderungen und die individuellen Stärken 
zusammenpassen. Nach einem intensiven dreimonatigen theoretischen 
Block, der mit der international anerkannten ISTQB-Zertifizierung 
abschließt, folgt ein mehrmonatiges Praktikum direkt im 
Partnerbetrieb. In dieser Phase arbeiten die Teilnehmer:innen bereits 
an echten Projekten - betreut von Mentor:innen, die sowohl die 
Auszubildenden als auch die Teams in den Unternehmen begleiten, um 
Kommunikationshürden abzubauen und typische Missverständnisse 
frühzeitig zu klären. 

Zwtl.: Ohne Druck, aber mit klarer Perspektive 

Die gesamte Ausbildung dauert rund acht Monate und ist so 
konzipiert, dass Unternehmen die künftigen Mitarbeiter:innen 
schrittweise kennenlernen können, bevor sie eine Entscheidung über 
eine Festanstellung treffen. "Wir wollen, dass beide Seiten Vertrauen 
aufbauen - ohne Druck, aber mit klarer Perspektive" , sagt Christoph 
Becker. Das duale System ermöglicht es Betrieben, die spezifischen 
Stärken ihrer künftigen Mitarbeiter:innen in der Praxis zu erleben - 
etwa die Fähigkeit, über Stunden hinweg komplexe Testfälle 
durchzuführen, ohne dass die Konzentration nachlässt. 

Zwtl.: Neurodiversität als Wettbewerbsvorteil erkennen 

"Wir müssen weg vom Image der sozialen Wohltätigkeit. 
Neurodiversität ist ein handfester Wettbewerbsvorteil", betont 
Färberböck. In der Software-Qualitätssicherung leisten autistische 
Mitarbeiter:innen oft Überragendes: Wo neurotypische Menschen bei 
repetitiven Code-Prüfungen ermüden, finden sie durch ihre hohe 
Detailfokussierung Fehler, die teure Systemausfälle verhindern. Das 
Programm wird durch das AMS und das Sozialministeriumservice massiv 
unterstützt - bis zu 90 Prozent der Ausbildungs- und Lohnkosten 
während des Praktikums können gefördert werden. Das finanzielle 
Risiko für Betriebe ist damit marginal. 

Unternehmen wie das Allgemeine Rechenzentrum (ARZ) haben bereits 
positive Erfahrungen gemacht: TestingPro-Absolvent:innen integrieren 
sich nicht nur fachlich, sie schärfen oft auch die Prozesse im 
gesamten Team durch ihre präzise Kommunikation. "Wer mit unseren 
Absolvent:innen arbeitet, erkennt schnell: Das ist keine soziale 
Maßnahme, sondern eine echte fachliche Verstärkung", sagt Färberböck. 

Zwtl.: Österreich hinkt hinterher 

Während international Konzerne wie Microsoft, SAP und EY längst 
auf Neurodiversitäts-Programme setzen, ist Österreich spät dran. Das 
Unternehmen auticon beschäftigt weltweit über 600 Menschen, 81 
Prozent davon im Spektrum. Kundenbefragungen zeigen: 98 Prozent der 
Auftraggeber berichten von außergewöhnlichem Mehrwert. Die ersten 
zehn Plätze für den Start von TestingPro im März 2026 sind ab sofort 
für Unternehmen und Interessent:innen ausgeschrieben. Weitere 
Informationen unter www.etc.at/testing-pro . 

Über ETC - Enterprise Training Center GmbH 

Als führender Anbieter für digitale Weiterbildung in Österreich 
schult ETC jährlich über 15.000 Teilnehmer*innen. Das umfangreiche 
Angebot umfasst mehr als 1.200 Trainings und Zertifizierungen - von 
IT-Grundlagen bis zu hochspezialisierten Fachkursen. Die Trainings 
werden flexibel in verschiedenen Formaten angeboten: Vor-Ort an den 
Standorten Wien, Graz und Attnang-Puchheim, Online-Live-Schulungen, 
hybride Lernkonzepte sowie maßgeschneiderte Inhouse-Schulungen. Für 
Unternehmen bietet ETC zusätzlich maßgeschneiderte Talent-Services 
zur gezielten Suche und Entwicklung von Fachkräften. Als exklusiver 
Microsoft Training Service Partner in Österreich garantiert ETC 
höchste Qualitätsstandards. Die Qualität wird durch mehrere 
Zertifizierungen bestätigt: Seit über 30 Jahren ist ETC nach ISO 9001 
zertifiziert und verfügt über die Zertifizierungen Öcert, certNÖ und 
das österreichische Umweltzeichen. www.etc.at 

Über Nagarro 
Nagarro, ein weltweit führendes Unternehmen für Digital Engineering, 
unterstützt Kunden dabei, "fluidic", innovative, digital-first 
Unternehmen zu werden und dadurch auf ihren Märkten erfolgreich zu 
sein. Das Unternehmen zeichnet sich durch seinen unternehmerischen, 
agilen und globalen Charakter, seine CARING-Mentalität und seine 
"Fluidic Intelligence-Vision aus. Nagarro beschäftigt rund 17.700 
Mitarbeitende und ist in 39 Ländern vertreten. www.nagarro.com 

FRA: NA9 (SDAX/TecDAX, ISIN DE000A3H2200, WKN A3H220) 

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service 
sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at 

Rückfragehinweis: 
   ETC - Enterprise Training Center GmbH 
   Telefon: +43 1 533 17 77 23 58 
   E-Mail: isabel.wech@etc.at 
   Website: https://www.etc.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/17510/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0061    2026-01-13/10:52
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
APA
Nagarro

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 11.01.2026
Aktienmärkte und Edelmetalle eröffnen 2026 mit ausgeprägter Stärke11. Jan. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Aktien sind nicht teuer – jedenfalls nicht alle10. Jan. · Acatis
Alle Premium-News