Videoanalyse 13.01.2026
Apple: Kurzfristig könnte die Aktie bis auf dieses Niveau fallen
onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Wichtige News bei Apple: Der Hersteller des iPhones will Googles KI Gemini für sich nutzen. Voriges Jahr begrüßten die Nutzer den Schritt des Tech-Konzerns, keine Unsummen die Entwicklung einer eigenen KI zu investieren.
Zuletzt aber schlug sich Apples Aktie weniger gut - laut onvista-Chefanalyst Martin Goersch bestrafen die Anleger den Konzern nun doch dafür, dass kein eigenes KI-Produkt entwickelt wird. Martin selbst findet, Apple hat genau richtig gehandelt. Im Video erklärt er dir, was er nun kurzfristig von der Aktie erwartet und wie lange der kurzfristige Abwärtstrend andauern könnte.
