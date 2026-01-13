Videoanalyse 13.01.2026

Apple: Kurzfristig könnte die Aktie bis auf dieses Niveau fallen

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:

Wichtige News bei Apple: Der Hersteller des iPhones will Googles KI Gemini für sich nutzen. Voriges Jahr begrüßten die Nutzer den Schritt des Tech-Konzerns, keine Unsummen die Entwicklung einer eigenen KI zu investieren.

Zuletzt aber schlug sich Apples Aktie weniger gut - laut onvista-Chefanalyst Martin Goersch bestrafen die Anleger den Konzern nun doch dafür, dass kein eigenes KI-Produkt entwickelt wird. Martin selbst findet, Apple hat genau richtig gehandelt. Im Video erklärt er dir, was er nun kurzfristig von der Aktie erwartet und wie lange der kurzfristige Abwärtstrend andauern könnte.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Apple

Das könnte dich auch interessieren

Videoanalyse 13.01.2026
Porsche-Aktie rutscht unter nächstes wichtige Chartlevelheute, 15:44 Uhr · onvista
Porsche-Aktie rutscht unter nächstes wichtige Chartlevel
Videoanalyse 09.01.2026
Alphabet überholt Apple – aber es gibt auch Warnzeichen09. Jan. · onvista
Alphabet überholt Apple – aber es gibt auch Warnzeichen
Videoanalyse 09.01.2026
VW-Aktie: Hier würde ich meinen Stopp setzen09. Jan. · onvista
VW-Aktie: Hier würde ich meinen Stopp setzen
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 11.01.2026
Aktienmärkte und Edelmetalle eröffnen 2026 mit ausgeprägter Stärke11. Jan. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Aktien sind nicht teuer – jedenfalls nicht alle10. Jan. · Acatis
Alle Premium-News