Apple setzt auf Gemini - Porsche wackelt, Palantir im Aufwind

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch.Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Porsche AG - Sind die Erwartungen zu hoch?

Der Markt stellt bei Porsche die aktuellen Gewinnschätzungen infrage. Absatz, Margen und Währungen sorgen für neue Unsicherheit - während der Cashflow ein Gegengewicht bildet. Wie tragfähig ist das aktuelle Bewertungsniveau?

Apple - Siri setzt auf Gemini

Apple entscheidet sich für Googles KI-Technologie und gibt damit ein klares Signal für die Zukunft von Siri. Was bedeutet der Schritt für Apples KI-Strategie, neue Erlösmodelle und die Positionierung Richtung 2026?

Palantir - Vom Nischenthema zum Kaufcase

Ein Analysten-Upgrade, steigende KI-Budgets und ein spürbarer Stimmungswandel in Unternehmen. Warum sich der Blick auf Palantir gerade jetzt verändert – und weshalb 2026 zum Schlüsseljahr werden könnte.