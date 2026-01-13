Märkte heute

Apple setzt auf Gemini - Porsche wackelt, Palantir im Aufwind

onvista · Uhr

In der heutigen Sendung geht es um folgende Werte: Continental, Mercedes-Benz, Porsche AG, Eli Lilly, Shake Shack, Lululemon, TSMC, Apple, Alphabet und Palantir.

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch.Heute sind unter anderem diese Themen geplant: 

Porsche AG - Sind die Erwartungen zu hoch?

Der Markt stellt bei Porsche die aktuellen Gewinnschätzungen infrage. Absatz, Margen und Währungen sorgen für neue Unsicherheit - während der Cashflow ein Gegengewicht bildet. Wie tragfähig ist das aktuelle Bewertungsniveau? 

Apple - Siri setzt auf Gemini

Apple entscheidet sich für Googles KI-Technologie und gibt damit ein klares Signal für die Zukunft von Siri. Was bedeutet der Schritt für Apples KI-Strategie, neue Erlösmodelle und die Positionierung Richtung 2026? 

Palantir - Vom Nischenthema zum Kaufcase

Ein Analysten-Upgrade, steigende KI-Budgets und ein spürbarer Stimmungswandel in Unternehmen. Warum sich der Blick auf Palantir gerade jetzt verändert – und weshalb 2026 zum Schlüsseljahr werden könnte.

