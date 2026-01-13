Apple setzt auf Gemini - Porsche wackelt, Palantir im Aufwind
In der heutigen Sendung geht es um folgende Werte: Continental, Mercedes-Benz, Porsche AG, Eli Lilly, Shake Shack, Lululemon, TSMC, Apple, Alphabet und Palantir.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch.Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Porsche AG - Sind die Erwartungen zu hoch?
Der Markt stellt bei Porsche die aktuellen Gewinnschätzungen infrage. Absatz, Margen und Währungen sorgen für neue Unsicherheit - während der Cashflow ein Gegengewicht bildet. Wie tragfähig ist das aktuelle Bewertungsniveau?
Apple - Siri setzt auf Gemini
Apple entscheidet sich für Googles KI-Technologie und gibt damit ein klares Signal für die Zukunft von Siri. Was bedeutet der Schritt für Apples KI-Strategie, neue Erlösmodelle und die Positionierung Richtung 2026?
Palantir - Vom Nischenthema zum Kaufcase
Ein Analysten-Upgrade, steigende KI-Budgets und ein spürbarer Stimmungswandel in Unternehmen. Warum sich der Blick auf Palantir gerade jetzt verändert – und weshalb 2026 zum Schlüsseljahr werden könnte.
