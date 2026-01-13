Auswärtiges Amt bestellt Irans Botschafter ein
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts des äußerst harten Vorgehens von Regierungskräften gegen Demonstranten im Iran hat das Auswärtige Amt den Botschafter des Landes einbestellt. Die Brutalität des Regimes sei schockierend, teilte das Ministerium auf der Plattform X zur Begründung mit./and/DP/men
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Trading-ImpulsOberhalb dieser Marke bleibt die VW-Aktie kurzfristig interessantheute, 15:37 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 11.01.2026Aktienmärkte und Edelmetalle eröffnen 2026 mit ausgeprägter Stärke11. Jan. · onvista