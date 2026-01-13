BASF stärkt biologischen Pflanzenschutz mit Zukauf in den USA

Frankfurt, 13. Jan (Reuters) - BASF übernimmt den US-Spezialisten für biologischen Pflanzenschutz AgBiTech und ⁠stärkt damit ‍sein Geschäft mit nachhaltigen Lösungen für die Landwirtschaft.

Die Agrarchemiesparte ‌von BASF habe eine entsprechende Vereinbarung mit der Beteiligungsgesellschaft ‍Paine Schwartz Partners und weiteren Anteilseignern von AgBiTech getroffen, teilte der Chemiekonzern am Dienstag mit. Der Abschluss des Deals wird für ‍die erste Jahreshälfte 2026 ⁠erwartet und steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Behörden. Finanzielle ‍Details nannte der Konzern nicht.

Mit der Übernahme will BASF ⁠seine Position insbesondere auf dem schnell wachsenden Markt für biologischen Pflanzenschutz in Brasilien ausbauen. AgBiTech wurde ‍im Jahr ‌2000 gegründet und hat seinen Sitz in Texas. Das Unternehmen ist auf die Bekämpfung von Schadinsekten auf Basis natürlich vorkommender Viren spezialisiert.

