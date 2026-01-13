Behördenvertreter: Rund 2000 Tote bei Protesten im Iran

Dubai, 13. Jan (Reuters) - Bei den Massenprotesten im Iran sind nach staatlichen Angaben rund ⁠2000 ‍Menschen getötet worden.

Darunter seien Zivilisten und Sicherheitskräfte, sagte ein Behördenvertreter ‌am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. Verantwortlich dafür seien "Terroristen". Die ‍seit dem 28. Dezember andauernden Proteste im Iran hatten sich an der schlechten Wirtschaftslage entzündet und waren in Forderungen nach einem Sturz der ‍Führung der Islamischen Republik ⁠gegipfelt. Sicherheitskräfte gingen gewaltsam dagegen vor.

Die in den USA ansässige Menschenrechtsorganisation Hrana ‍hatte zuletzt erklärt, bei den Protesten seien bis Montag ⁠mindestens 646 Menschen getötet worden. Darunter seien 505 Demonstranten, 113 Angehörige der Sicherheitskräfte und sieben Unbeteiligte. 579 ‍weitere gemeldete ‌Todesfälle würden noch untersucht, hatte Hrana erklärt. Seit Beginn der Proteste seien 10.721 Menschen festgenommen worden.

Reuters konnte alle Zahlenangaben nicht überprüfen.

