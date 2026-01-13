Bericht: Zentralbanken arbeiten an Solidaritätserklärung für Powell
13. Jan (Reuters) - Zentralbanken arbeiten der Agentur Bloomberg zufolge auf globaler Ebene an einer Solidaritätserklärung für den ins Visier der US-Justiz geratenen Notenbankchef Jerome Powell.
Die Agentur berief sich am Dienstag auf eine mit dem Vorgang vertraute Person. Eine Bestätigung für den Bericht war zunächst nicht zu erhalten.
Die US-Regierung von Präsident Donald Trump hat den Streit mit Powell um den Zinskurs der von politischen Weisungen unabhängigen US-Zentralbank zuletzt verschärft: Das Justizministerium droht ihm mit einer Anklage. Anlass sind dessen Aussagen vor dem US-Kongress zu den auf rund 2,5 Milliarden Dollar gestiegenen Renovierungskosten am Sitz der Zentralbank in Washington.
Powell wies die Vorwürfe zurück. Er sieht darin einen Vorwand, um Einfluss auf die Zinspolitik zu nehmen. Die Entscheidung der US-Regierung stieß am Montag auf scharfe Kritik ehemaliger Fed-Chefs und zahlreicher führender Mitglieder von Trumps Republikanischer Partei.
