Bericht: Zentralbanken arbeiten an Solidaritätserklärung für Powell

13. Jan (Reuters) - Zentralbanken arbeiten der Agentur Bloomberg zufolge auf globaler Ebene an einer Solidaritätserklärung ⁠für den ‍ins Visier der US-Justiz geratenen Notenbankchef Jerome Powell.

Die Agentur berief ‌sich am Dienstag auf eine mit dem Vorgang vertraute Person. ‍Eine Bestätigung für den Bericht war zunächst nicht zu erhalten.

Die US-Regierung von Präsident Donald Trump hat den Streit mit Powell um den Zinskurs der ‍von politischen Weisungen unabhängigen ⁠US-Zentralbank zuletzt verschärft: Das Justizministerium droht ihm mit einer Anklage. Anlass sind dessen Aussagen ‍vor dem US-Kongress zu den auf rund 2,5 Milliarden Dollar ⁠gestiegenen Renovierungskosten am Sitz der Zentralbank in Washington.

Powell wies die Vorwürfe zurück. Er sieht darin einen Vorwand, ‍um Einfluss auf ‌die Zinspolitik zu nehmen. Die Entscheidung der US-Regierung stieß am Montag auf scharfe Kritik ehemaliger Fed-Chefs und zahlreicher führender Mitglieder von Trumps Republikanischer Partei.

