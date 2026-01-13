Bundesernährungsminister für freiwillige Preisaktionen bei Lebensmitteln

dpa-AFX
BERLIN (dpa-AFX) - Bundesernährungsminister Alois Rainer setzt auch auf übliche günstigere Angebote der Supermärkte, um den Einkauf von Lebensmitteln nach zuletzt gestiegenen Preisen erschwinglich zu halten. Rainer äußerte sich auf eine Frage zu einem Vorschlag aus der mitregierenden SPD für einen "Deutschlandkorb".

Bei vielen Händlern gebe es immer wieder spezielle Wochenangebote, an denen man sich durchaus orientieren könne, sagte der CSU-Politiker in Berlin. "Einen gesetzlich vorgeschriebenen Warenkorb lehne ich ab." Wenn Händler freiwillig etwas machten wie jetzt schon mit solchen Angeboten, sei es gut.

SPD-Fraktionsvize Esra Limbacher hatte ins Gespräch gebracht, dass Handelsketten auf freiwilliger Basis einen solchen Korb mit günstigen, preisstabilen, in Deutschland produzierten Grundnahrungsmitteln aus allen wichtigen Warengruppen anbieten könnten.

Der Minister betonte: "Lebensmittel dürfen nicht verramscht werden. Sie müssen aber auch erschwinglich sein." Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) sagte, er unterstütze den Vorschlag aus seiner Fraktion. Preise bei Lebensmitteln seien extrem gestiegen, dies komme aber im seltensten Fall in diesem Maße bei den Landwirten an. Die Kernfrage sei daher zu ergründen, in welchem Segment Gewinne anfallen./sam/DP/zb

