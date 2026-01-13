W​e​r​b​u​n​g von
HSBC Continental Europe S.A., Germany

DAX® - Neue Woche – neues Allzeithoch

HSBC · Uhr
Artikel teilen:
HSBC Daily Trading

Neue Woche – neues Allzeithoch

Der aktuelle Börsenlauf des DAX® ist fast schon beängstigend: Sieben Handelstage umfasst das Jahr 2026 bisher, sechs Mal konnten die deutschen Standardwerte ein neues Allzeithoch verbuchen. Zu Wochenbeginn hat das Aktienbarometer sein Rekordlevel bis auf 25.421 Punkte ausgebaut. Entlang des oberen Bollinger Bandes (akt. bei 25.361 Punkten) hangelt sich der DAX® weiter in Richtung Norden und schickt sich an, das Kursziel aus der zuvor ausgeprägten Schiebezone zwischen 23.000 und 24.700 Punkten unmittelbar auszuschöpfen. Zur Erinnerung: Das Kursziel aus der Höhe der Höhe der Tradingrange lässt sich auf 26.400 Punkte taxieren. Der Jahresauftakt dient in Zukunft auch als Lehrbuchbeispiel dafür, wie eine aufgestaute Bewegungsdynamik im Monatsbereich sowie eng beieinanderliegende Bollinger Bänder auf Wochenbasis den Grundstein für einen nachhaltigen Trendimpuls legen! Auf der Unterseite dient die Aufwärtskurslücke (untere Gapkante bei 24.969 Punkten) als erste nennenswerte Unterstützung. Strategisch sehr viel bedeutender ist aber die bereits oben erwähnte Ausbruchszone bei rund 24.700 Punkten.

DAX® (Daily)

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²



Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?


Kostenlos abonnieren



Wichtige Hinweise
Werbehinweise

HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de

2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
DAX (Kursindex)

Das könnte dich auch interessieren

DAX® - Das gleiche Bild: Allzeithoch
g​n​u​b​r​e​W
gestern, 08:50 Uhr · HSBC
DAX® - Das gleiche Bild: Allzeithoch
DAX® - „5-Tages-Orakel“ sendet grünes Licht
g​n​u​b​r​e​W
09. Jan. · HSBC
DAX® - „5-Tages-Orakel“ sendet grünes Licht
MDAX® - Zweite Reihe mit Nachholpotenzial
g​n​u​b​r​e​W
09. Jan. · HSBC
MDAX® - Zweite Reihe mit Nachholpotenzial
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 11.01.2026
Aktienmärkte und Edelmetalle eröffnen 2026 mit ausgeprägter Stärke11. Jan. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Aktien sind nicht teuer – jedenfalls nicht alle10. Jan. · Acatis
Alle Premium-News