DAX® - Neue Woche – neues Allzeithoch

Der aktuelle Börsenlauf des DAX® ist fast schon beängstigend: Sieben Handelstage umfasst das Jahr 2026 bisher, sechs Mal konnten die deutschen Standardwerte ein neues Allzeithoch verbuchen. Zu Wochenbeginn hat das Aktienbarometer sein Rekordlevel bis auf 25.421 Punkte ausgebaut. Entlang des oberen Bollinger Bandes (akt. bei 25.361 Punkten) hangelt sich der DAX® weiter in Richtung Norden und schickt sich an, das Kursziel aus der zuvor ausgeprägten Schiebezone zwischen 23.000 und 24.700 Punkten unmittelbar auszuschöpfen. Zur Erinnerung: Das Kursziel aus der Höhe der Höhe der Tradingrange lässt sich auf 26.400 Punkte taxieren. Der Jahresauftakt dient in Zukunft auch als Lehrbuchbeispiel dafür, wie eine aufgestaute Bewegungsdynamik im Monatsbereich sowie eng beieinanderliegende Bollinger Bänder auf Wochenbasis den Grundstein für einen nachhaltigen Trendimpuls legen! Auf der Unterseite dient die Aufwärtskurslücke (untere Gapkante bei 24.969 Punkten) als erste nennenswerte Unterstützung. Strategisch sehr viel bedeutender ist aber die bereits oben erwähnte Ausbruchszone bei rund 24.700 Punkten.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.