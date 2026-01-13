Deutscher Flächenverbrauch so groß wie Vatikanstadt – jeden Tag

Berlin, 13. Jan (Reuters) - Die Siedlungs- und Verkehrsfläche in Deutschland wächst täglich in der Größe der Vatikanstadt.

Von 2021 bis 2024 sei sie um durchschnittlich 50 Hektar am Tag größer ⁠geworden, wie das Statistische ‍Bundesamt am Dienstag mitteilte. Zum Vergleich: Vatikanstadt als kleinster Staat der Welt hat mit insgesamt 44 Hektar eine ähnlich große Fläche. Der tägliche ‌Anstieg im vierjährigen Mittel nahm damit um rund einen Hektar gemessen am Zeitraum der Vorjahre ab (51 Hektar von 2020 ‍bis 2023). Im Mittel der Jahre 2019 bis 2022 war er mit 49 Hektar pro Tag schon einmal noch niedriger ausgefallen.

"Ziel der Bundesregierung in der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie ist es, den täglichen Anstieg im Vierjahres-Durchschnitt bis zum Jahr 2030 auf unter 30 Hektar zu begrenzen", erklärten die Statistiker. Bis 2050 wird eine Flächenkreislaufwirtschaft angestrebt. ‍Das heißt, es sollen dann netto keine weiteren Flächen ⁠für Siedlungs- und Verkehrszwecke beansprucht werden.

Die Siedlungs- und Verkehrsfläche kann den Angaben nach nicht mit versiegelter Fläche gleichgesetzt werden. Der Grund: Sie enthält auch unversiegelte Frei- und Grünflächen enthält, ‍betonten die Statistiker. Dazu zählen beispielsweise alle Flächen, die zu Gebäuden gehören, wie Haus- und Vorgärten. Aber auch Campingplätze, Parks, Spielplätze ⁠und Friedhöfe fallen unter die Siedlungs- und Verkehrsfläche.

Der größte Teil des Wachstums geht auf Flächen für Wohnbau, Industrie- und Gewerbefläche sowie öffentliche Einrichtungen zurück: Sie legten im Schnitt um 36 Hektar pro Tag im Mittel der Jahre ‍2021 bis 2024 zu. Sport-, Freizeit- ‌und Erholungs- sowie Friedhofsflächen wuchsen um 14 Hektar. Die Verkehrsflächen blieben nahezu unverändert.

Trotz des anhaltenden Anstiegs der Siedlungs- und Verkehrsfläche machte diese auch 2024 rund 14,6 Prozent (5,2 Millionen Hektar) der gesamten Bodenfläche Deutschlands aus. Davon werden 3,4 Millionen Hektar für Siedlungszwecke (einschließlich Bergbaubetriebe, Tagebau, Grube und Steinbruch) und 1,8 Millionen Hektar für Verkehr genutzt.

Insgesamt umfasst die Fläche Deutschlands 35,8 Millionen Hektar. Die Fläche für Vegetation bildet mit 83,1 Prozent den höchsten Anteil (29,7 Millionen Hektar). Diese besteht vor allem aus Flächen für Landwirtschaft mit 50,2 ⁠Prozent (18,0 Millionen Hektar) und Waldflächen mit 29,9 Prozent (10,7 Millionen Hektar). 2,3 Prozent sind mit Gewässern (0,8 Millionen Hektar) bedeckt.

