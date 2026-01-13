Deutschland-Tourismus auf Rekordkurs

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Deutschland-Tourismus bleibt dank eines leichten Anstiegs der Besucherzahlen im November für 2025 auf seinem Rekordkurs. 465,5 Millionen Übernachtungen von Gästen aus dem In- und Ausland verbuchten Hotels und andere Beherbergungsbetriebe mit mindestens zehn Betten von Januar bis einschließlich November vergangenen Jahres.

Das waren nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 0,1 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, der mit 465,1 Millionen Übernachtungen einen Höchstwert brachte. Im Gesamtjahr 2024 hatte die Branche in Deutschland mit 496,1 Millionen mehr Gästeübernachtungen gezählt als je zuvor, der Rekord aus dem Vor-Corona-Jahr 2019 war knapp übertroffen worden.

In den ersten elf Monaten des vergangenen Jahres ging es bei Gästen aus dem Inland um 0,6 Prozent auf 388,4 Millionen Übernachtungen aufwärts, wie die Wiesbadener Statistiker errechnet haben. Dagegen verzeichneten die Betriebe bei Reisenden aus dem Ausland einen Rückgang um 2,2 Prozent auf 77,2 Millionen Übernachtungen. Im November sind die Werte für beide Gruppen im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen./ben/DP/zb