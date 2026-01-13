Dividendenalarm
Dividendenkalender heute, 13.01.2026
onvista · Uhr
Die Dividendentermine folgender Unternehmen sind heute, am 13. Januar 2026, wichtig. Alle Daten kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Number1411/Shutterstock.com
Die beliebtesten Aktien, bei denen Dividenden anstehen
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Accenture
|Vierteljährliches ex-Dividenden Datum
|Atrium Mortgage Investment
|Endgültiges Dividenden Datum
|Bank OZK
|Vierteljährliches ex-Dividenden Datum
|Benchmark Electronics
|Vierteljährliches Dividenden Datum
|BRAEMAR SEASCOPE GROUP
|Endgültiges Dividenden Datum
|Calavo Growers
|Vierteljährliches ex-Dividenden Datum
|Cellnex Telecom
|Sonder ex-Dividenden Datum
|COHEN+STEERS INFR.DL-,001
|Endgültiges ex-Dividenden Datum
|GFL Environmental
|Vierteljährliches ex-Dividenden Datum
|Kering
|Endgültiges ex-Dividenden Datum
|National Grid
|Sonder-Dividenden Datum
|Norcros
|Endgültiges Dividenden Datum
|PIMCO CAL.MUN.INC.FD
|Endgültiges ex-Dividenden Datum
|Quest Diagnostics
|Vierteljährliches ex-Dividenden Datum
|Vilniaus Baldai
|Endgültiges ex-Dividenden Datum
Alle Dividendentermine findest du in unserem Finanzkalender.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Facebook-MutterkonzernMeta bündelt Aufbau von KI-Infrastruktur - Bericht über Stellenabbauheute, 08:09 Uhr · Reuters
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 11.01.2026Aktienmärkte und Edelmetalle eröffnen 2026 mit ausgeprägter Stärke11. Jan. · onvista
Trading-ImpulsSetup überzeugt: Französische Tech-Aktie bietet neues Kurspotenzial08. Jan. · onvista