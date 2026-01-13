Dividendenkalender heute, 13.01.2026

Dividendenalarm

Die Dividendentermine folgender Unternehmen sind heute, am 13. Januar 2026, wichtig. Alle Daten kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Number1411/Shutterstock.com

Die beliebtesten Aktien, bei denen Dividenden anstehen

UnternehmenFinanzbericht
AccentureVierteljährliches ex-Dividenden Datum
Atrium Mortgage InvestmentEndgültiges Dividenden Datum
Bank OZKVierteljährliches ex-Dividenden Datum
Benchmark ElectronicsVierteljährliches Dividenden Datum
BRAEMAR SEASCOPE GROUPEndgültiges Dividenden Datum
Calavo GrowersVierteljährliches ex-Dividenden Datum
Cellnex TelecomSonder ex-Dividenden Datum
COHEN+STEERS INFR.DL-,001Endgültiges ex-Dividenden Datum
GFL EnvironmentalVierteljährliches ex-Dividenden Datum
KeringEndgültiges ex-Dividenden Datum
National GridSonder-Dividenden Datum
NorcrosEndgültiges Dividenden Datum
PIMCO CAL.MUN.INC.FDEndgültiges ex-Dividenden Datum
Quest DiagnosticsVierteljährliches ex-Dividenden Datum
Vilniaus BaldaiEndgültiges ex-Dividenden Datum

Alle Dividendentermine findest du in unserem Finanzkalender.

