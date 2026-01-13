EQS-AFR: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft / Veröffentlichung von Finanzberichten

AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



13.01.2026 / 07:30 CET/CEST

Hiermit gibt die AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft bekannt, dass der Quartalsbericht Q3 ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Quartalsbericht Q3

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.agrana.com/fileadmin/inhalte/agrana_group/quarterly_reports/2025_26/AGRANA_Zwischenmitteilung_Q1-3_2025_26_web.pdf

Sprache: Englisch

Ort:

https://www.agrana.com/fileadmin/inhalte/agrana_group/quarterly_reports/2025_26/AGRANA_Interim_Statement_Q1-3_2025_26_web.pdf

Bemerkungen:

AGRANA Zwischenmitteilung über die ersten drei Quartale 2025|26

13.01.2026 CET/CEST

AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft F.-W.-Raiffeisen-Platz 1 A-1020 Wien Österreich Internet: www.agrana.com

2258900 13.01.2026 CET/CEST