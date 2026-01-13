EQS-AFR: AUMOVIO SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
Hiermit gibt die AUMOVIO SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 18.03.2026
Ort:
https://ir.aumovio.com/de/publications
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 18.03.2026
Ort:
https://ir.aumovio.com/publications
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 18.03.2026
Ort:
https://ir.aumovio.com/de/publications
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 18.03.2026
Ort:
https://ir.aumovio.com/publications
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026
Ort:
https://ir.aumovio.com/de/publications
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026
Ort:
https://ir.aumovio.com/publications
