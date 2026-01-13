EQS-AFR: AUMOVIO SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: AUMOVIO SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
AUMOVIO SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

13.01.2026 / 19:19 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die AUMOVIO SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 18.03.2026

Ort:

https://ir.aumovio.com/de/publications

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 18.03.2026

Ort:

https://ir.aumovio.com/publications

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 18.03.2026

Ort:

https://ir.aumovio.com/de/publications

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 18.03.2026

Ort:

https://ir.aumovio.com/publications

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026

Ort:

https://ir.aumovio.com/de/publications

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026

Ort:

https://ir.aumovio.com/publications

Sprache:Deutsch
Unternehmen:AUMOVIO SE
Guerickestraße 7
60488 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet:https://www.aumovio.com/
Ende der MitteilungEQS News-Service

2259536 13.01.2026 CET/CEST

