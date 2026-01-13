EQS-AFR: Nordex SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Nordex SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Nordex SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

13.01.2026 / 15:22 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Nordex SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 25.02.2026

Ort:

http://ir.nordex-online.com/websites/Nordex/German/3000/publikationen.html

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 25.02.2026

Ort:

https://ir.nordex-online.com/websites/Nordex/English/3000/publications.html

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 29.07.2026

Ort:

http://ir.nordex-online.com/websites/Nordex/German/3000/publikationen.html

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 29.07.2026

Ort:

https://ir.nordex-online.com/websites/Nordex/English/3000/publications.html

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 25.02.2026

Ort:

http://ir.nordex-online.com/websites/Nordex/German/3000/publikationen.html

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 25.02.2026

Ort:

https://ir.nordex-online.com/websites/Nordex/English/3000/publications.html

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 29.07.2026

Ort:

http://ir.nordex-online.com/websites/Nordex/German/3000/publikationen.html

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 29.07.2026

Ort:

https://ir.nordex-online.com/websites/Nordex/English/3000/publications.html

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Nordex SE
Erich-Schlesinger-Straße 50
18059 Rostock
Deutschland
Internet:www.nordex-online.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2259406 13.01.2026 CET/CEST

