EQS-AFR: Nordex SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
13.01.2026 / 15:22 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die Nordex SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 25.02.2026
Ort:
http://ir.nordex-online.com/websites/Nordex/German/3000/publikationen.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 25.02.2026
Ort:
https://ir.nordex-online.com/websites/Nordex/English/3000/publications.html
Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 29.07.2026
Ort:
http://ir.nordex-online.com/websites/Nordex/German/3000/publikationen.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 29.07.2026
Ort:
https://ir.nordex-online.com/websites/Nordex/English/3000/publications.html
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 25.02.2026
Ort:
http://ir.nordex-online.com/websites/Nordex/German/3000/publikationen.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 25.02.2026
Ort:
https://ir.nordex-online.com/websites/Nordex/English/3000/publications.html
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 29.07.2026
Ort:
http://ir.nordex-online.com/websites/Nordex/German/3000/publikationen.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 29.07.2026
Ort:
https://ir.nordex-online.com/websites/Nordex/English/3000/publications.html
