EQS-AFR: Nordex SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Hiermit gibt die Nordex SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 25.02.2026

Ort:

http://ir.nordex-online.com/websites/Nordex/German/3000/publikationen.html

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 25.02.2026

Ort:

https://ir.nordex-online.com/websites/Nordex/English/3000/publications.html

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 29.07.2026

Ort:

http://ir.nordex-online.com/websites/Nordex/German/3000/publikationen.html

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 29.07.2026

Ort:

https://ir.nordex-online.com/websites/Nordex/English/3000/publications.html

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 25.02.2026

Ort:

http://ir.nordex-online.com/websites/Nordex/German/3000/publikationen.html

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 25.02.2026

Ort:

https://ir.nordex-online.com/websites/Nordex/English/3000/publications.html

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 29.07.2026

Ort:

http://ir.nordex-online.com/websites/Nordex/German/3000/publikationen.html

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 29.07.2026

Ort:

https://ir.nordex-online.com/websites/Nordex/English/3000/publications.html

