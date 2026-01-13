EQS-AFR: Your Family Entertainment AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Your Family Entertainment AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Your Family Entertainment AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
13.01.2026 / 10:47 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die Your Family Entertainment AG bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht werden:
Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 29.09.2025
Ort:
https://www.yfe.tv/storage/2025/09/2025-YFE-Halbjahresfinanzbericht_2025.pdf
13.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Your Family Entertainment AG
|Türkenstraße 87
|80799 München
|Deutschland
|Internet:
|www.yfe.tv
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2259170 13.01.2026 CET/CEST
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–