EQS-AFR: Your Family Entertainment AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Group · Uhr
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Your Family Entertainment AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Your Family Entertainment AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

13.01.2026 / 10:47 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Your Family Entertainment AG bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht werden:

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 29.09.2025

Ort:

https://www.yfe.tv/storage/2025/09/2025-YFE-Halbjahresfinanzbericht_2025.pdf

13.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Your Family Entertainment AG
Türkenstraße 87
80799 München
Deutschland
Internet:www.yfe.tv
Ende der MitteilungEQS News-Service

2259170 13.01.2026 CET/CEST

Your Family Entertainment

