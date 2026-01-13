EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: RWE Aktiengesellschaft / Aktienrückkauf
RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

13.01.2026 / 10:14 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Aktienrückkaufprogramm 2024 - 2026 – Tranche Nr. 3 – Zwischenmeldung Nr. 6

Im Zeitraum vom 05. Januar 2026 bis zum 09. Januar 2026 wurden insgesamt 435.694 Aktien im Rahmen der dritten Tranche des Aktienrückkaufprogramms der RWE Aktiengesellschaft erworben, deren Beginn am 02. Dezember 2025 bekannt gemacht wurde.

Die Aktien wurden durch ein von der Gesellschaft beauftragtes Kreditinstitut wie folgt erworben:

DatumHandelsplatzAggregiertes Volumen
(Stück Aktien)		Gewichteter
Durchschnittskurs (€)		Aggregiertes Volumen (€)
05.01.2026Xetra89.02746,80344.166.766,29
06.01.2026Xetra86.93747,92684.166.612,21
07.01.2026Xetra86.35748,25034.166.751,16
08.01.2026Xetra86.75848,02504.166.552,95
09.01.2026Xetra86.61547,91864.150.469,54

Das Gesamtvolumen der Aktien, die im Rahmen der dritten Tranche des Aktienrückkaufprogramms vom 03. Dezember 2025 bis einschließlich 09. Januar 2026 erworben wurden, beträgt 2.139.717 Stück.

RWE Aktiengesellschaft
Der Vorstand

Sprache:Deutsch
Unternehmen:RWE Aktiengesellschaft
RWE Platz 1
45141 Essen
Deutschland
Internet:www.rwe.com
RWE

