EQS-DD: Formycon AG: Active Ownership Fund SICAV SIF SCS, Verkauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



13.01.2026 / 01:04 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Active Ownership Fund SICAV SIF SCS

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Klaus Nachname(n): Röhrig Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Formycon AG

b) LEI

39120005TZ76GQOY8Z19

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Schuldtitel Beschreibung: Anleihe 2025

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 95,00 EUR 190.000,00 EUR 95,00 EUR 475.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 95,00 EUR 665.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

06.01.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

Sprache: Deutsch Unternehmen: Formycon AG Fraunhoferstraße 15 82152 Planegg-Martinsried Deutschland Internet: www.formycon.com

