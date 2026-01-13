EQS-DD: Formycon AG: Active Ownership Fund SICAV SIF SCS, Verkauf
EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
13.01.2026 / 01:04 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|Active Ownership Fund SICAV SIF SCS
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Klaus
|Nachname(n):
|Röhrig
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Formycon AG
b) LEI
|39120005TZ76GQOY8Z19
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Schuldtitel
|Beschreibung:
|Anleihe 2025
b) Art des Geschäfts
|Verkauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|95,00 EUR
|190.000,00 EUR
|95,00 EUR
|475.000,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|95,00 EUR
|665.000,00 EUR
e) Datum des Geschäfts
|06.01.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
13.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Formycon AG
|Fraunhoferstraße 15
|82152 Planegg-Martinsried
|Deutschland
|Internet:
|www.formycon.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
102834 13.01.2026 CET/CEST
