EQS-DD: Rheinmetall AG: Professor Dr. Andreas Arthur Georgi, Kauf

EQS Group · Uhr
Rüstung
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

13.01.2026 / 14:36 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Professor Dr.
Vorname:Andreas Arthur
Nachname(n):Georgi

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Rheinmetall AG

b) LEI

5299001OU9CSE29O6S05 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0007030009

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
1.925,50 EUR28.882,50 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
1.925,5000 EUR28.882,5000 EUR

e) Datum des Geschäfts

12.01.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:TradeREBEL
MIC:XSTU

13.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Sprache:Deutsch
Unternehmen:Rheinmetall AG
Rheinmetall Platz 1
40476 Düsseldorf
Deutschland
Internet:www.rheinmetall.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

102842 13.01.2026 CET/CEST

Rheinmetall

