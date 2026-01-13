EQS-DD: Symrise AG: Michael Friede, Kauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

13.01.2026 / 16:15 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Michael
Nachname(n):Friede

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Symrise AG

b) LEI

529900D82I6R9601CF26 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000SYM9999

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
73,74 EUR49.995,72 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
73,7400 EUR49.995,7200 EUR

e) Datum des Geschäfts

13.01.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:European Investor Exchange
MIC:XHAN

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Deutschland
Internet:www.symrise.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

102852 13.01.2026 CET/CEST

Symrise

