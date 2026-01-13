EQS-DD: Symrise AG: Michael Friede, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



13.01.2026 / 16:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Michael Nachname(n): Friede

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Symrise AG

b) LEI

529900D82I6R9601CF26

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000SYM9999

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 73,74 EUR 49.995,72 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 73,7400 EUR 49.995,7200 EUR

e) Datum des Geschäfts

13.01.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: European Investor Exchange MIC: XHAN

13.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Deutschland Internet: www.symrise.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

102852 13.01.2026 CET/CEST