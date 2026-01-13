EQS-DD: Symrise AG: Michael Friede, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
13.01.2026 / 16:15 CET/CEST
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Michael
|Nachname(n):
|Friede
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Symrise AG
b) LEI
|529900D82I6R9601CF26
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000SYM9999
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|73,74 EUR
|49.995,72 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|73,7400 EUR
|49.995,7200 EUR
e) Datum des Geschäfts
|13.01.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|European Investor Exchange
|MIC:
|XHAN
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Symrise AG
|Mühlenfeldstraße 1
|37603 Holzminden
|Deutschland
|Internet:
|www.symrise.com
