EQS-News: Healthcare-Spezialist SHS Capital vereinbart Veräußerung von PathoQuest an strategischen Käufer Charles River Laboratories

Healthcare-Spezialist SHS Capital vereinbart Veräußerung von PathoQuest an strategischen Käufer Charles River Laboratories

Der Healthcare-spezialisierte Private-Equity-Fonds SHS Capital und seine Co-Investoren haben vereinbart, PathoQuest SAS, den führenden Anbieter von Next Generation Sequencing (NGS)-basierter Qualitätskontrolle für Biopharmazeutika, an Charles River Laboratories International, Inc. zu veräußern

Die Transaktion vereint die proprietären NGS-Kompetenzen von PathoQuest mit der globalen Reichweite von Charles River, um die breite Anwendung fortschrittlicher, tierfreier Biosafety-Tests zu beschleunigen

Die Akquisition markiert einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung von PathoQuest und unterstützt die nächste Phase des internationalen Wachstums

Tübingen / Paris, 13. Januar 2026

Healthcare-Spezialist SHS Capital vereinbart die Veräußerung seines Portfoliounternehmens PathoQuest, eines Spezialisten für NGS-basierte Qualitätskontroll-Assays für Biopharmazeutika, an Charles River Laboratories, einen weltweit führenden Anbieter von Produkten und Dienstleistungen zur Unterstützung der Wirkstoffforschung und der präklinischen Entwicklung.

PathoQuest wurde in Paris gegründet und hat sich als führender Anbieter von NGS-basierten Tests zur Virussicherheit und genetischen Charakterisierung von Biopharmazeutika etabliert. Die proprietäre iDTECT®-Plattform ermöglicht eine hochsensitive, umfassende und GMP-konforme Qualitätskontrolle und adressiert damit die zunehmende Komplexität biologischer Wirkstoffklassen sowie die steigenden regulatorischen Anforderungen.

In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen seine Technologieplattform weiterentwickelt, operative Strukturen gestärkt und den kommerziellen Fokus auf spätphasige und kommerzielle Biopharmazeutika ausgeweitet, bei denen GMP-Compliance entscheidend ist. In diesem Zeitraum hat PathoQuest zudem seine internationale Präsenz ausgebaut, unter anderem durch den Aufbau und die Zertifizierung eines zweiten GMP-konformen Standorts in den USA, um globale Biotech- und Biopharma-Kunden noch besser zu bedienen.

Die strategische Kombination mit Charles River baut auf einer langjährigen Partnerschaft auf und spiegelt die wachsende Bedeutung NGS-basierter Methoden im Biosafety-Testing wider. Durch die Verbindung der spezialisierten NGS-Expertise von PathoQuest mit der globalen Reichweite, regulatorischen Kompetenz und Kundenbasis von Charles River soll die Skalierung fortschrittlicher, datenreicher und tierfreier Testverfahren über den gesamten Lebenszyklus von Biopharmazeutika weiter vorangetrieben werden.

„PathoQuest hat seine Technologie, Organisation und internationale Präsenz kontinuierlich weiterentwickelt, um den wachsenden Anforderungen des biopharmazeutischen Marktes gerecht zu werden“, sagte Jean-François Brepson, CEO von PathoQuest. „Teil von Charles River zu werden, ist ein starker strategischer Schritt, um unsere Mission zu beschleunigen und NGS-basierte Biosafety-Tests zum globalen Standard zu machen. Wir danken SHS, die uns über die Jahre unterstützt hat, um in unserer Branche zum bevorzugten globalen Partner zu werden.“

„Die NGS-basierten Fähigkeiten von PathoQuest ergänzen das biopharmazeutische Service-Portfolio von Charles River ideal“, sagte Kerstin Dolph, Senior Vice President Manufacturing bei Charles River Laboratories. „Mit zunehmender Komplexität biologischer Modalitäten benötigen unsere Kunden immer häufiger umfassende, hochsensitive und skalierbare Lösungen für die Qualitätskontrolle. Diese Übernahme stärkt unsere Fähigkeit, Kunden weltweit zu unterstützen und moderne, datengetriebene und tierfreie Testansätze über den gesamten Lebenszyklus von Biopharmazeutika hinweg voranzubringen.“

„Diese Transaktion spiegelt die erfolgreiche Entwicklung von PathoQuest in den vergangenen Jahren wider“, sagte Sascha Alilovic, Managing Partner bei SHS Capital. „Gemeinsam mit unseren Co-Investoren hat SHS das Unternehmen beim Ausbau seiner operativen Basis, der Expansion in den US-Markt mit GMP-konformen Kapazitäten sowie der Schärfung der kommerziellen Positionierung unterstützt. Dank der erfolgreichen Strategieumsetzung konnte PathoQuest seinen Umsatz seit dem Einstieg von SHS vervierfachen. Die Kombination mit Charles River bietet eine starke Plattform für die nächste Wachstumsphase.“

Über PathoQuest:

Mit über 20 peer-reviewten Fachpublikationen zu NGS-Anwendungen ist PathoQuest ein führender Experte für GMP-konforme Biosafety-Tests auf Basis von Next Generation Sequencing (NGS). PathoQuest bietet biopharmazeutischen Unternehmen einen wegweisenden genomischen Ansatz zur Sicherstellung der Sicherheit von Biologika wie Zell- und Gentherapieprodukten, Impfstoffen und rekombinanten Proteinen und trägt damit zu einer Verkürzung der Markteinführungszeit dieser innovativen Therapien bei. Die Technologie von PathoQuest kombiniert NGS-Plattformen mit proprietären Prozessen zur Probenaufbereitung und Datenanalyse, um neuartige Lösungen für die Industrie bereitzustellen. PathoQuest hat seinen Hauptsitz in Paris, Frankreich, sowie einen US-Standort in Wayne (PA) und hat weltweit mit über 100 führenden biopharmazeutischen Unternehmen zusammengearbeitet.

Über SHS Capital:

Der Brancheninvestor SHS ist ein in 1993 gegründeter Private Equity Anbieter, der Beteiligungen an Healthcare-Unternehmen in Europa eingeht. Der Fokus der Investitionen liegt dabei auf Expansionsfinanzierungen, Gesellschafterwechsel und Nachfolgesituationen. „Building European Healthcare Champions“ ist dabei die Beteiligungsphilosophie, nach der SHS-Portfoliounternehmen finanziert und entwickelt. Dabei geht der Tübinger Investor sowohl Minderheits- als auch Mehrheitsbeteiligungen ein. Zu den nationalen und internationalen Investoren der SHS-Fonds gehören etwa Pensionsfonds, Dachfonds, Stiftungen, Family Offices, strategische Investoren, Unternehmer und das SHS-Managementteam. Das Eigenkapital bzw. Eigenkapital-ähnliche Investment des AIF beträgt bis zu 50 Mio. €. Darüberhinausgehende Volumina können mit einem Netzwerk von Co-Investoren umgesetzt werden. Bei den Investitionsentscheidungen legt SHS starkes Gewicht auf die Berücksichtigung von ESG-Aspekten und hat sich daher den Richtlinien der UN PRI verpflichtet. SHS investiert derzeit aus ihrem sechsten Fonds, der 2022 aufgelegt wurde und ein Volumen von ca. € 270m aufweist.

Weitere Informationen unter: www.shs-capital.eu

PR contact:

Regine Hujer

SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement mbH

Bismarckstrasse 12

72072 Tuebingen

tuebingen@shs-capital.eu

