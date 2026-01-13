EQS-News: HIVE Digital expandiert nach Paraguay und entwickelt erste spezielle AI BUZZ Cloud-Plattform

EQS-News: HIVE Digital Technologies Ltd. / Schlagwort(e): Expansion/Strategische Unternehmensentscheidung

HIVE Digital expandiert nach Paraguay und entwickelt erste spezielle AI BUZZ Cloud-Plattform



13.01.2026 / 15:01 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





HIVE Digital Technologies expandiert nach Paraguay und führt in dem Land eine der ersten speziell entwickelten AI BUZZ Cloud-Plattformen ein

Diese Pressemitteilung ist eine „ausgewiesene Pressemitteilung“ im Sinne des Prospektnachtrags der Gesellschaft vom 25. November 2025 zur Kurzform des Emissionsprospekts vom 31. Oktober 2025.

San Antonio, Texas--(Newsfile Corp. - 13. Januar 2026) – HIVE Digital Technologies Ltd. (TSXV: HIVE) (NASDAQ: HIVE) (FWB: YO0) (BVC: HIVECO) (das „Unternehmen“ oder „HIVE“), ein diversifiziertes globales Unternehmen für digitale Infrastruktur mit Hauptsitz in San Antonio, Texas, gab heute seine Expansion nach Paraguay durch ein strategisches Joint Venture mit dem führenden Telekommunikationsbetreiber Paraguays bekannt.

Im Rahmen dieser Partnerschaft führt HIVE eine der ersten speziell entwickelten BUZZ Cloud-Plattformen für künstliche Intelligenz in Paraguay ein, die sich in Asunción befindet und in einem Tier-III-Rechenzentrum des führenden Telekommunikationsanbieters in Paraguay gehostet wird. Die Plattform wurde entwickelt, um Hochleistungsrechnen (High Performance Computing, HPC) und KI-Infrastruktur für akademische und Forschungseinrichtungen, Unternehmen, Finanzdienstleister und Gesundheitsdienstleister in Paraguay und der gesamten südamerikanischen Region bereitzustellen.

Die erste Bereitstellung soll im ersten Quartal 2026 beginnen und zunächst mit einem GPU-Cluster der Enterprise-Klasse erfolgen, der für KI-Training, Inferenz und datenintensive Workloads ausgelegt ist. Die Plattform soll im Laufe der Zeit entsprechend der Kundennachfrage und vorbehaltlich der Verfügbarkeit von Kapital skaliert werden, wobei die erneuerbare Wasserkraft Paraguays, das nationale Glasfasernetz des größten Telekommunikationsanbieters Paraguays und Rechenzentren der Enterprise-Klasse genutzt werden sollen.

Diese Erweiterung baut auf der bestehenden digitalen Infrastruktur von HIVE in Paraguay auf, wo das Unternehmen Tier-I-Rechenzentren und zugehörige Umspannwerke entwickelt und betreibt, die durch den Zugang zu Stromversorgung aus erneuerbarer Wasserkraft in großem Maßstab unterstützt werden. HIVE betrachtet das Bitcoin-Mining als ein Mittel zum Aufbau einer Tier-I-Rechenzentrumsinfrastruktur und von Umspannwerken, die überschüssigen oder ungenutzten Strom monetarisieren und Energie in wirtschaftlichen Wert umwandeln. In diesem Rahmen stellt jeder Bitcoin ein Energiebündel dar, ein Konzept, das auch von Technologieführern wie Elon Musk und Jensen Huang in ihren Diskussionen über Bitcoin als eine Form der monetarisierten wirtschaftlichen Arbeit artikuliert wurde. Die für die Produktion erforderliche Infrastruktur kann als grundlegende Basis für fortgeschrittenere digitale Rechenanwendungen dienen, darunter KI und Hochleistungsrechnen, die in Tier-III-Rechenzentren gehostet werden.

Die Strategie von HIVE in Paraguay basiert auf einer langfristigen, mehrjährigen Vision, energiebasierte digitale Infrastruktur zu skalierbarer KI- und Rechenzentrumskapazität weiterzuentwickeln. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass das Wachstum der KI-gesteuerten digitalen Wirtschaft von einer zuverlässigen Stromversorgung und einer hochleistungsfähigen Dark-Fiber-Konnektivität abhängt, die eine sichere Datenübertragung mit geringer Latenz ermöglicht. Während Tier-III-Rechenzentren, die GPU-intensive Workloads hosten können, deutlich höhere Kapitalinvestitionen erfordern, ist HIVE davon überzeugt, dass sein schrittweiser Ansatz – beginnend mit einer Tier-I-Infrastruktur – einen disziplinierten und wirtschaftlich effizienten Weg zu höherwertigen KI-fähigen Einrichtungen darstellt.

Paraguay hat in den letzten Quartalen Phasen starken Wirtschaftswachstums erlebt, unterstützt durch eine stabile Regierung und ein investitionsfreundliches politisches Umfeld. HIVE ist der Ansicht, dass diese Bedingungen in Verbindung mit dem Energieprofil des Landes einen konstruktiven Hintergrund für langfristige Investitionen in die digitale Infrastruktur bieten.

HIVE ist der Ansicht, dass diese Entwicklung weitgehend mit der Entwicklung der digitalen Infrastruktur in Texas übereinstimmt, einschließlich des Korridors von San Antonio nach West-Texas, wo die Entwicklung mit Tier-I-Rechenzentren begann, die auf energieintensive Workloads ausgerichtet waren, und später auf kapitalintensive Tier-III-Einrichtungen ausgeweitet wurde, die fortschrittliche Unternehmens- und KI-Workloads unterstützen können. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass Paraguay sich in diesem Infrastrukturentwicklungszyklus in einer ähnlichen Frühphase befindet, wobei es sich bewusst ist, dass die Ergebnisse von einer Reihe wirtschaftlicher und regulatorischer Faktoren abhängen werden.

Das Unternehmen geht davon aus, dass kontinuierliche Investitionen in KI- und HPC-Infrastruktur die nachgelagerte Wirtschaftstätigkeit unterstützen könnten, einschließlich einer potenziell steigenden Nachfrage nach Softwareentwicklern, Computeringenieuren, Datenwissenschaftlern, Elektroingenieuren und anderen technischen Fachkräften, was im Laufe der Zeit zur Entwicklung der Arbeitskräfte beitragen würde.

Die Expansion spiegelt auch das anhaltende institutionelle Engagement Paraguays gegenüber den Vereinigten Staaten wider. Am 15. Dezember 2025 unterzeichneten US-Außenminister Marco Rubio und der paraguayische Außenminister Rubén Ramírez Lezcano in Washington, D.C., ein Truppenstationierungsabkommen (SOFA) zwischen den Vereinigten Staaten und Paraguay. Während SOFAs ein gängiges Instrument der US-Außenpolitik mit Ländern wie Deutschland, Italien und Japan sind, spiegelt das Abkommen die fortgesetzte bilaterale Zusammenarbeit in Bereichen wie Sicherheit, Stabilität und Strafverfolgung wider, was zu einem größeren institutionellen Vertrauen beitragen könnte.

Die Einführung der BUZZ AI-Cloud-Plattform soll die Nachfrage nach beschleunigtem Computing in ganz Südamerika unterstützen, indem sie Unternehmen den Zugang zu einer KI-Infrastruktur ermöglicht, die in einer Tier-III-Umgebung betrieben wird und mit erneuerbarer Energie versorgt wird. Zwar hängen zukünftige Erweiterungen vom Ausbau der Infrastruktur wie Dark Fiber, der Kundennachfrage, den regulatorischen Bedingungen und der Verfügbarkeit von Kapital ab, doch HIVE ist der Ansicht, dass die Bedingungen in Paraguay für eine langfristige Beteiligung an der Entwicklung von KI und Hyperscale-Rechenzentren günstig sind.

Frank Holmes, Executive Chairman von HIVE, sagte: „Paraguay ist für HIVE ein wichtiger Standort, an dem wir gezeigt haben, wie energiebasierte digitale Infrastruktur die langfristige Wertschöpfung unterstützen kann. Diese Entwicklung entspricht den Mustern, die wir in Texas beobachtet haben, unter anderem in der Umgebung von San Antonio, wo die Infrastrukturentwicklung mit Tier-I-Rechenzentren begann und später auf kapitalintensive Tier-III-Einrichtungen ausgeweitet wurde, die in der Lage sind, anspruchsvolle KI-Workloads zu hosten. Wir sind davon überzeugt, dass die wirtschaftliche Stabilität, das unterstützende politische Umfeld und die institutionellen Beziehungen Paraguays eine konstruktive Grundlage für die weitere Entwicklung der digitalen Infrastruktur bilden.“

Aydin Kilic, Präsident und CEO von HIVE, fügte hinzu: „Die Einführung der KI-Cloud-Infrastruktur in Asunción ist ein erster Schritt, um Wissenschaft, Forschungseinrichtungen, Unternehmen, Finanzdienstleistern und Gesundheitsorganisationen den Zugang zu lokaler Hochleistungsrechenkapazität zu ermöglichen. Diese Initiative ergänzt den bestehenden Betrieb des Tier-I-Rechenzentrums von HIVE in Paraguay, das derzeit etwa 300 Megawatt nutzt und vorbehaltlich der Marktbedingungen und Genehmigungen im Jahr 2026 um weitere 100 Megawatt erweitert werden könnte.“

HIVE ist der Ansicht, dass Paraguay aufgrund seiner Kombination aus erneuerbaren Energiequellen, stabiler Regierungsführung, unterstützenden politischen Rahmenbedingungen und wachsender digitaler Infrastruktur das Potenzial hat, langfristig eine wichtige Rolle in Südamerika im Bereich KI und Hochleistungsrechnen zu spielen.

Über HIVE Digital Technologies Ltd.

HIVE Digital Technologies Ltd. wurde 2017 gegründet und ist das erste börsennotierte Unternehmen, das digitale Vermögenswerte ausschließlich mit grüner Energie erzeugt. Heute baut und betreibt HIVE Blockchain- und KI-Rechenzentren der nächsten Generation in Kanada, Schweden und Paraguay und bedient sowohl Bitcoin-Kunden als auch Kunden aus dem Bereich des Hochleistungsrechnens (High Performance Computing, HPC). Die zweigleisige Hochleistungsinfrastruktur von HIVE, die durch Bitcoin-Mining und GPU-beschleunigtes KI-Computing angetrieben wird, liefert skalierbare, umweltfreundliche Lösungen für die digitale Wirtschaft.

Weitere Informationen finden Sie unter hivedigitaltech.com oder kontaktieren Sie uns unter:

X: https://x.com/HIVEDigitalTech

YouTube: https://www.youtube.com/@HIVEDigitalTech

Instagram: https://www.instagram.com/hivedigitaltechnologies/

LinkedIn: https://linkedin.com/company/hiveblockchain

Im Namen von HIVE Digital Technologies Ltd.

„Frank Holmes“

Executive Chairman

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Nathan Fast, Director of Marketing and Branding

Frank Holmes, Executive Chairman

Aydin Kilic, President & CEO

Tel.: +1 (604) 664-1078

Im deutschsprachigen Raum

AXINO Capital GmbH

Eugenie-von-Soden-Straße 24/1

73728 Esslingen am Neckar

Tel.: +49-711-82 09 72 11

Mail: office@axino.com

Web: www.axino.com

Portal: www.axinocapital.de

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorausschauende Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zum Zeitpunkt, Umfang und Ausbau der KI- und Hochleistungsrechnungsinfrastruktur, zur erwarteten Nachfrage, zu potenziellen wirtschaftlichen Auswirkungen und Auswirkungen auf die Beschäftigung, zur zukünftigen Kapazität von Rechenzentren und zur Energieverfügbarkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Zu diesen Risiken zählen unter anderem Veränderungen der Marktnachfrage, regulatorische Entwicklungen, die Verfügbarkeit von Kapital, Strompreise, Netzwerkkonnektivität und geopolitische Bedingungen. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

13.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: HIVE Digital Technologies Ltd. Suite 855 - 789 West Pender Street V6C 1H2 Vancouver, BC Deutschland E-Mail: info@hivedigitaltech.com Internet: https://hivedigitaltechnologies.com/ ISIN: CA4339211035 WKN: A3EH8Z Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Toronto Stock Exchange Venture EQS News ID: 2259392

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2259392 13.01.2026 CET/CEST