EQS-News: Huawei veröffentlicht die Top 10 Trends für intelligente PV- und ESS-Systeme bis 2026

EQS-News: Huawei Digital Power / Schlagwort(e): Sonstiges/Produkteinführung

Huawei veröffentlicht die Top 10 Trends für intelligente PV- und ESS-Systeme bis 2026



13.01.2026 / 17:25 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





SHENZHEN, China, 13. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Huawei Digital Power veranstaltete die Präsentation der Top 10 Trends für SmartPV & ESS 2026 unter dem Motto „Netzbildung für alle Szenarien, Entfaltung der KI und Schaffung von Exzellenz: Förderung erneuerbarer Energien als Hauptenergiequellen." Eric Zhong, Vice President und Chief Marketing Officer der Produktlinie Smart PV & ESS bei Huawei Digital Power, stellte die Trends zusammen mit dem dazugehörigen Whitepaper vor und lieferte Einblicke und praktische Wege zur Beschleunigung von PV-, Wind- und Energiespeichersystemen (ESS) als Hauptenergiequellen für erneuerbare Energiesysteme bei gleichzeitiger Förderung einer hochwertigen Branchenentwicklung.

Huawei released the Top 10 Trends of Smart PV & ESS

Zhong merkte an, dass die Branche nun in eine Phase tieferer Wertschöpfung eintritt und sich von punktuellen Innovationen hin zu integrierten Fortschritten verlagert. Auf der Grundlage seiner Expertise in den Bereichen PV und Energiespeicherung veröffentlichte Huawei die zehn wichtigsten Trends.

Trend 1: Die Synergie von PV+Wind+ESS wird erneuerbare Energien zu vorhersehbaren, kontrollierbaren und stabilen Energiequellen machen

Zukünftige PV+Wind+ESS-Anlagen im Versorgungsmaßstab müssen fünf Kernmerkmale aufweisen: zwei Säulen (stabile und kontrollierbare Stromerzeugung und Kosten) und drei Elemente (unabhängiger Betrieb mit 100 % erneuerbaren Energien, intelligente Zusammenarbeit über die gesamte Kette hinweg und hohe Sicherheit und Qualität während des gesamten Lebenszyklus).

Trend 2: Netzbildende ESS werden zu einer wichtigen Stütze für die Gewährleistung der Stabilität und Ausgewogenheit des Stromnetzes

Netzbildende ESS werden immer allgegenwärtiger. Sie glätten Schwankungen in der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, verbessern die Stabilität der Stromversorgung, beteiligen sich an den Energiemärkten und bieten Zusatzdienste wie Frequenzregulierung und Spitzenlastabdeckung.

Trend 3: Die Synergie zwischen Erzeugung, Netz, Last und Speicherung wird die regionale Autonomie und die globale Koordination der Stromversorgung vorantreiben

Die KI-gestützte intelligente Dispatch-Technologie ermöglicht eine intensive Zusammenarbeit und effiziente Koordination zwischen Stromerzeugung, Netz, Last und ESS. Im Szenario

Trend 4: „PV+ESS für Privathaushalte" erfolgt der Übergang von KI-fähig zu KI-nativ, wodurch ein optimales Energieerlebnis erzielt wird

Im Szenario „PV+ESS für Privathaushalte" entwickeln sich die Produkte von KI-fähig zu KI-nativ. KI ist vollständig in die Design-, Erlebnis- und O&M-Phasen eingebettet und geht über eine grundlegende Strategie der maximalen Eigenversorgung hinaus zu einer proaktiven Strategie für ein optimales Energieerlebnis.

Trend 5: Hohe Frequenz und Dichte werden zu einer Erhöhung der Leistungsdichte von PV+ESS-Geräten führen

Die Leistungsdichte von PV-Wechselrichtern und PCS wird in den nächsten Jahren voraussichtlich um mehr als 40 % steigen. Dies wird die Qualität und Effizienz von PV+ESS-Systemen erheblich verbessern.

Trend 6: Hohe Spannung und Zuverlässigkeit werden zu einer Senkung der LCOE führen

Eine bessere Spannungsfestigkeit in Schlüsselkomponenten und Isolationsmaterialien beschleunigt den Übergang zu Hochspannungsarchitekturen. Gleichzeitig verlagern sich Sicherheitsmaßnahmen von reaktiven Maßnahmen hin zu proaktiver Prävention.

Trend 7: Batterie ≠ ESS, Batteriemanagement auf Systemebene ist für einen sicheren und stabilen Betrieb unerlässlich

Digitale Technologien werden eingesetzt, um Batterien von Zellen bis hin zu Systemen genau und zuverlässig zu verwalten. Dies ist unerlässlich für eine höhere Entladekapazität, verbesserte Sicherheit, längere Lebensdauer und vereinfachte Wartung von ESS, was zu einer Grundvoraussetzung für ein hochwertiges ESS geworden ist.

Trend 8: Ein ausgereiftes System zur Netzbildung wird den Aufbau eines Systems für erneuerbare Energien beschleunigen

Das netzbildende ESS entwickelt sich von einem „passiven Mitläufer" zu einem „aktiven Architekten" des Stromnetzes. Netzbildende Technologien gehen über Einzelfunktionen hinaus und entwickeln sich zu systematischen, tief integrierten Anwendungen.

Trend 9: KI-Agenten werden die Automatisierung von Anlagen für erneuerbare Energien ermöglichen

KI-Agenten werden in immer schnellerem Tempo in Anlagen für erneuerbare Energien integriert werden. Die Synergie zwischen Cloud, Edge und Geräten wird zur Automatisierung von Kraftwerken beitragen.

Trend 10: Die Quantifizierung der Sicherheit wird die Verbesserung der Sicherheitsfähigkeit in der gesamten Energiespeicherbranche vorantreiben

Die Sicherheit von ESS verschiebt sich von stichprobenartigen Überprüfungen hin zu umfassenden Bewertungen auf Systemebene über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Durch die Definition messbarer Sicherheitsindikatoren und die kontinuierliche Verbesserung der Fähigkeiten zur Erfüllung der Nennanforderungen kann die Branche endlich langjährige Probleme lösen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2860308/Huawei_released_Top_10_Trends_Smart_PV___ESS.jpg

Cision

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-veroffentlicht-die-top-10-trends-fur-intelligente-pv--und-ess-systeme-bis-2026-302660039.html

13.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2259492 13.01.2026 CET/CEST