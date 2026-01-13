EQS-News: Pearson und Deloitte geben neue Allianz bekannt, um Unternehmen und Regierungsorganisationen mit KI-gestütztem Lernen auszustatten und die globale Qualifikationslücke zu schließen

EQS-News: Pearson / Schlagwort(e): Joint Venture/Produkteinführung

Pearson und Deloitte geben neue Allianz bekannt, um Unternehmen und Regierungsorganisationen mit KI-gestütztem Lernen auszustatten und die globale Qualifikationslücke zu schließen



13.01.2026 / 21:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





NEW YORK und LONDON, 13. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Pearson (FTSE: PSON.L) und Deloitte gaben heute eine Allianz bekannt, um gemeinsam End-to-End-Lösungen für die Entwicklung von Talenten, Führungskräften und Mitarbeitern für globale Unternehmen und Regierungsorganisationen zu entwickeln und bereitzustellen.

Die Zusammenarbeit wird sich auf die einzigartigen, branchenspezifischen Erfahrungen und vielfältigen Kompetenzen von Deloitte und Pearson stützen, um Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, die den unmittelbaren Marktbedürfnissen entsprechen, darunter KI-basiertes Lernen, Führungskräfteentwicklung und Lernlösungen für Kunden und Partner.

Um den sich wandelnden Anforderungen an Talente gerecht zu werden, werden Pearson und Deloitte auch neue Lernmöglichkeiten schaffen. Diese Angebote umfassen eine Reihe von KI-gestützten Lösungen, von Plattformen für Branchen- und berufsspezifische Kompetenzen bis hin zu skaliertem Lernen, Bereitstellung von Inhalten, Bewertung und Zertifizierung. Diese Lösungen sollen Führungskräften, Mitarbeitern und Nachwuchstalenten helfen, sich anzupassen und erfolgreich zu sein, und gleichzeitig Unternehmen und Regierungsorganisationen auf der ganzen Welt einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.

Als einer der strategischen Technologiepartner von Pearson wird Deloitte Pearson dabei unterstützen, die Einführung von KI in seinem gesamten Portfolio zu beschleunigen, Innovationen voranzutreiben und seine Wachstumsstrategie zu unterstützen. Gleichzeitig wird Deloitte ein wichtiger Kunde von Pearson sein und die KI-gestützten Lernprodukte und -dienstleistungen des Unternehmens intern einsetzen.

Kommentar zu der Ankündigung:

Omar Abbosh, CEO von Pearson, sagte: „Die Technologie verändert den Arbeitsplatz schneller denn je, und die wichtigste Fähigkeit ist heute die Lernfähigkeit. Da die Halbwertszeit von Fähigkeiten immer kürzer wird, benötigen Unternehmen kontinuierliches, anpassungsfähiges und in den Arbeitsablauf eingebettetes Lernen. Unsere Allianz mit Deloitte vereint die Lernwissenschaft und KI-gestützte Produkte von Pearson mit der Transformationskompetenz von Deloitte und hilft Arbeitgebern dabei, die Agilität und Fähigkeiten aufzubauen, die sie für ihren Erfolg benötigen. Gemeinsam ermöglichen wir es Menschen, in großem Umfang zu lernen, zu wachsen und Leistung zu erbringen."

Joe Ucuzoglu, CEO von Deloitte Global, fügte hinzu: „Die Entwicklung einer zukunftsfähigen Belegschaft steht ganz oben auf der strategischen Agenda jedes Unternehmens. Durch diese Zusammenarbeit bringen wir die führenden Kompetenzen von Deloitte in den Bereichen Engineering, Neugestaltung der Zukunft von Talenten und Fähigkeiten sowie Workforce Design Experience und die erstklassigen Lern- und Kompetenzlösungen von Pearson auf den Markt. Gemeinsam werden wir unseren Kunden dabei helfen, sich auf die sich wandelnde Arbeitswelt einzustellen und nachhaltige, innovative Belegschaften für die Zukunft aufzubauen."

Informationen zu Pearson

Unser Ziel bei Pearson ist einfach: Menschen helfen, das Leben, das sie sich vorstellen, durch Lernen zu verwirklichen. Wir sehen in jeder Lernmöglichkeit die Chance für einen persönlichen Durchbruch. Deshalb engagieren sich unsere rund 18.000 Pearson-Mitarbeiter dafür, lebendige und bereichernde Lernerfahrungen zu schaffen, die sich auf die Praxis auswirken. Wir sind das weltweit aufgestellte Unternehmen für lebenslanges Lernen, das Kunden in fast 200 Ländern mit digitalen Inhalten, Bewertungen, Qualifikationen und Daten versorgt. Für uns ist Lernen nicht irgendetwas, was wir tun. Es ist das, was uns ausmacht. Besuchen Sie uns unter plc.pearson.com

Informationen zu Deloitte

Deloitte bezieht sich auf eine oder mehrere der Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), ihr globales Netzwerk von Mitgliedsfirmen und deren verbundene Unternehmen (zusammen die „Deloitte-Organisation"). DTTL (auch als „Deloitte Global" bezeichnet) und jede seiner Mitgliedsfirmen und verbundenen Unternehmen sind rechtlich getrennte und unabhängige Einheiten, die sich gegenseitig nicht gegenüber Dritten verpflichten oder binden können. DTTL und jedes DTTL-Mitgliedsunternehmen und jedes verbundene Unternehmen haftet nur für seine eigenen Handlungen und Unterlassungen und nicht für die der anderen. DTTL erbringt keine Dienstleistungen für Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter www.deloitte.com/about .

Deloitte bietet führende professionelle Dienstleistungen für fast 90 % der Fortune Global 500®-Unternehmen und Tausende von Privatunternehmen. Unsere Mitarbeiter liefern messbare und nachhaltige Ergebnisse, die dazu beitragen, das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Kapitalmärkte zu stärken und unseren Kunden Transformation und Wachstum zu ermöglichen. Aufbauend auf seiner über 180-jährigen Geschichte ist Deloitte in mehr als 150 Ländern und Territorien vertreten. Erfahren Sie, wie die über 470.000 Mitarbeiter von Deloitte weltweit jeden Tag zusammenarbeiten, um etwas zu bewegen, das zählt, unter www.deloitte.com.

Medienkontakte

Pearsonsami.miller@pearson.com - USA

laura.ewart@pearson.com - GB

Deloittesugibson@deloitte.co.uk

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/617186/Pearson_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2859278/Deloitte.jpg

Cision

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/pearson-und-deloitte-geben-neue-allianz-bekannt-um-unternehmen-und-regierungsorganisationen-mit-ki-gestutztem-lernen-auszustatten-und-die-globale-qualifikationslucke-zu-schlieWen-302660289.html

13.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2259562 13.01.2026 CET/CEST