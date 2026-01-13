EQS-News: PIERER Mobility AG: Änderung der Firma auf Bajaj Mobility AG erfolgt

EQS-News: PIERER Mobility AG / Schlagwort(e): Unternehmensrestrukturierung/Unternehmensrestrukturierung

PIERER Mobility AG: Änderung der Firma auf Bajaj Mobility AG erfolgt



13.01.2026 / 10:09 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Corporate News

PIERER Mobility AG: Änderung der Firma auf Bajaj Mobility AG erfolgt

Wels, 13.01.2026. Mit dem heutigen Tag, 13.01.2026, sind die im Rahmen der außerordentlichen Hauptversammlung vom 19.11.2025 beschlossene Änderung des Firmenwortlauts in Bajaj Mobility AG (vormals PIERER Mobility AG) sowie Sitzverlegung im Firmenbuch eingetragen worden. Der Firmensitz befindet sich damit nunmehr in Mattighofen, die Adresse lautet:

Bajaj Mobility AG

Stallhofnerstraße 3

5230 Mattighofen

Österreich

Das neue Logo der Bajaj Mobility AG ist dieser Meldung beigefügt.





Bajaj Mobility AG Logo copyright Bajaj Mobility AG

Bajaj Mobility AG Logo copyright Bajaj Mobility AG

Über die Bajaj Mobility AG (vormals PIERER Mobility AG)

Die Bajaj Mobility AG (vormals PIERER Mobility AG) ist die Holdinggesellschaft der KTM-Gruppe, einem der führenden Motorradhersteller Europas. Mit ihren Marken KTM, Husqvarna und GASGAS zählt die KTM AG zu den europäischen Premium-Motorradherstellern. Das Produktportfolio umfasst neben Motorrädern mit Verbrennungsmotor auch High-End-Komponenten (WP) sowie Fahrzeuge mit innovativen Elektroantrieben.

Für weitere Informationen

Investor Relations

Dipl.-Ök. Stephanie Kniep

Tel: +43 664 2896931

E-Mail: ir@pierermobility.com (künftig ir@bmag.com)

Website:https://www.pierermobility.com (künftig https://www.bajajmobility.com)

ISIN: AT0000KTMI02; Schweizer Valorennummer (Schweiz): 41860974; Ticker-Symbol: PKTM (künftig BMAG); Bloomberg: PKTM SW, PKTM AV; Reuters: PKTM.S, PKTM.VI

13.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group



Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: PIERER Mobility AG Edisonstrasse 1 4600 Wels Österreich Telefon: +43 (0) 7242 69 402 E-Mail: ir@pierermobility.com Internet: www.pierermobility.com ISIN: AT0000KTMI02 WKN: A2JKHY Börsen: SIX, Wiener Börse EQS News ID: 2259158

Valorennummer (Schweiz): 41860974 Wertpapierkürzel: PKTM Bloomberg: PKTM SW; PKTM AV Reuters: PKTM.S; PKTM.VI

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2259158 13.01.2026 CET/CEST