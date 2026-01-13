EQS-News: THG Nutrition, einschließlich Myprotein, wählt Plex Manufacturing Execution System für die Standardisierung von Abläufen und Beschleunigung des Wachstums

EQS-News: Rockwell Automation / Schlagwort(e): Miscellaneous

Die Smart-Manufacturing-Plattform von Rockwell Automation wird die Fertigung vereinheitlichen, Echtzeit-Transparenz verbessern und THG befähigen, kontinuierliche Verbesserungen an mehreren Standorten umzusetzen

MILTON KEYNES, England, 13. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, hat heute bekannt gegeben, dass THG Nutrition, Heimat von Myprotein – der weltweit größten Online-Sporternährungsmarke – das Plex Manufacturing Execution System (MES) ausgewählt hat, um operative Exzellenz voranzutreiben, schnelles Wachstum zu unterstützen und Fertigungsprozesse über mehrere Standorte hinweg zu vereinheitlichen.

THG Nutrition liefert hochwertige Sporternährungsprodukte in mehr als 70 Länder und betreibt weltweit mehrere Produktionsstätten. Als Teil von THG PLC, einem globalen E-Commerce- und Technologieunternehmen, setzt THG Nutrition auf Innovation, Effizienz und Kundenzufriedenheit. Die Anlage in Warrington, Großbritannien, eine der größten Produktionsstätten, wird als erste Plex MES implementieren, mit Plänen zur Ausweitung auf weitere Standorte.

„Plex gibt uns die Plattform, um schnell und intelligent zu handeln", sagte Adam Pyne, Produktionsdirektor für THG Manufacturing. „Mit Echtzeit-Dashboards, geführten Arbeitsanweisungen und mobilgestützter Bestandsverfolgung können unsere Teams fundierte Entscheidungen treffen und die Planung optimieren. Plex beseitigt operative Silos und befähigt unsere Mitarbeiter über Abteilungen hinweg zusammenzuarbeiten – im Einklang mit unserem Engagement für kontinuierliche Verbesserung und erstklassige Qualität."

Die Entscheidung von THG Nutrition für Plex wurde durch den Bedarf an Echtzeit-Transparenz, optimiertem Qualitätsmanagement sowie effizienter Bestands- und Produktionsplanung getrieben. Zuvor nutzte das Unternehmen Altsysteme und manuelle Prozesse, die Silos zwischen Abteilungen erzeugten. Mit Plex erhält THG Nutrition eine einheitliche, cloudbasierte Lösung, die kontinuierlich auf die neueste Softwareversion aktualisiert wird. Diese Dynamik erhöht die Kostenvorhersehbarkeit, gewährleistet Compliance und stärkt die operative Resilienz.

Das Wachstumsmodell von THG Nutrition durch Akquisitionen erfordert die schnelle Einführung standardisierter Prozesse an neuen Standorten. Die konfigurierbare No-Code-Plattform von Plex ermöglicht es dem digitalen Team von THG, Lösungen schnell zu replizieren und so Konsistenz und Effizienz bei der Expansion sicherzustellen. Die Cloud-basierte Natur von Plex bietet zudem Flexibilität für Desinvestitionen, sodass THG seine IT-Struktur leicht an die Geschäftsentwicklung anpassen kann.

„THG Nutrition wächst schnell, und Plex ist die richtige Lösung für diese Reise", sagte Tom Forster, Regional Vice President, Enterprise Software Sales, EMEA, Rockwell Automation. „THG hat Plex aufgrund seiner Fähigkeit ausgewählt, Fertigungsabläufe zu vereinheitlichen, Echtzeit-Einblicke zu liefern und skalierbares Wachstum zu unterstützen. Unsere Plattform ermöglicht es THG, Prozesse zu standardisieren, die Gesamtbetriebskosten zu senken und Agilität in einem dynamischen Markt zu bewahren."

Wichtige Funktionen und Merkmale:

Echtzeit-Dashboards: Plex bietet sofort einsatzbereite Dashboards mit wichtigen Leistungskennzahlen, um Engpässe zu identifizieren und kontinuierliche Verbesserungen voranzutreiben.

Optimierte Planung: Die Plattform gewährleistet Compliance und verhindert Produktionsfehler, reduziert Ausfallzeiten und Reinigungsanforderungen bei Allergenen.

Einheitliche Datenplattform: Durch die Konsolidierung von Altsystemen in Plex senkt THG Nutrition die IT-Kosten und vereinfacht die Infrastruktur für langfristige Effizienz.

Selbstständigkeit: Der „Train-the-Trainer"-Ansatz von Plex befähigt das THG-Team, die Plattform eigenständig zu verwalten und bereitzustellen – für volle Kontrolle über die digitale Roadmap.

„Das tiefe Verständnis von Rockwell Automation für den Lebensmittel- und Getränkesektor war entscheidend für unsere Wahl von Plex", fügte Pyne hinzu. „Die Fähigkeit der Plattform, Audit-Anforderungen zu erfüllen, Prozesse zu optimieren und messbare finanzielle und operative Werte zu liefern, hebt sie von Wettbewerbern ab."

