Französischer Zentralbankchef

EZB-Ratsmitglied Villeroy: Fed-Chef Powell ist "Muster an Integrität"

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: rarrarorro/Shutterstock.com

Der französische Zentralbankchef Francois Villeroy de Galhau ist seinem von ⁠einer Anklage ‍bedrohten US-Amtskollegen Jerome Powell beigesprungen.

Der Chef der US-Notenbank sei ein Muster an ‌Integrität und habe seine Unterstützung, sagte Villeroy am Montag in ‍einer Neujahrsansprache an den französischen Bankensektor. "Was die Fed betrifft, möchte ich laut und deutlich meine volle Solidarität und meine Bewunderung für Jay Powell bekräftigen, ein Vorbild ‍an Integrität und Engagement ⁠für das Gemeinwohl", sagte Villeroy, der zum EZB-Rat gehört, dem obersten Beschlussorgan der Europäischen Zentralbank.

Die ‍US-Regierung von Präsident Donald Trump hat den Streit mit Powell ⁠um den Zinskurs der USA zuletzt verschärft: Das Justizministerium droht ihm mit einer Anklage. Anlass sind dessen Aussagen vor ‍dem Kongress ‌zu den auf rund 2,5 Milliarden Dollar gestiegenen Renovierungskosten am Hauptsitz der mächtigsten Zentralbank der Welt in Washington. Powell wies die Vorwürfe zurück. Er sieht darin einen Vorwand, um Einfluss auf die Zinspolitik zu nehmen.

Das könnte dich auch interessieren

Notenbankchef
BlackRock-Manager wohl als neuer Fed-Chef im Gesprächgestern, 15:25 Uhr · Reuters
BlackRock-Manager wohl als neuer Fed-Chef im Gespräch
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 11.01.2026
Aktienmärkte und Edelmetalle eröffnen 2026 mit ausgeprägter Stärke11. Jan. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Aktien sind nicht teuer – jedenfalls nicht alle10. Jan. · Acatis
Alle Premium-News