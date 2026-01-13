Der französische Zentralbankchef Francois Villeroy de Galhau ist seinem von ⁠einer Anklage ‍bedrohten US-Amtskollegen Jerome Powell beigesprungen.

Der Chef der US-Notenbank sei ein Muster an ‌Integrität und habe seine Unterstützung, sagte Villeroy am Montag in ‍einer Neujahrsansprache an den französischen Bankensektor. "Was die Fed betrifft, möchte ich laut und deutlich meine volle Solidarität und meine Bewunderung für Jay Powell bekräftigen, ein Vorbild ‍an Integrität und Engagement ⁠für das Gemeinwohl", sagte Villeroy, der zum EZB-Rat gehört, dem obersten Beschlussorgan der Europäischen Zentralbank.

Die ‍US-Regierung von Präsident Donald Trump hat den Streit mit Powell ⁠um den Zinskurs der USA zuletzt verschärft: Das Justizministerium droht ihm mit einer Anklage. Anlass sind dessen Aussagen vor ‍dem Kongress ‌zu den auf rund 2,5 Milliarden Dollar gestiegenen Renovierungskosten am Hauptsitz der mächtigsten Zentralbank der Welt in Washington. Powell wies die Vorwürfe zurück. Er sieht darin einen Vorwand, um Einfluss auf die Zinspolitik zu nehmen.