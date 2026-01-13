Fallende Zuckerpreise brocken Südzucker Gewinneinbruch ein

Fallende Zuckerpreise haben bei Südzucker in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres ⁠2025/26 für einen ‍Umsatz- und Gewinneinbruch gesorgt.

Das operative Ergebnis sank auf 95 Millionen Euro nach ‌236 Millionen im Vorjahreszeitraum, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Der ‍Umsatz ging um über eine Milliarde auf 6,36 Milliarden Euro zurück. An seinen Gesamtjahreszielen hielt der Vorstand aber fest. Hoffnung mache die Rübenernte. Die Verarbeitung laufe meist reibungslos ‍und die Zuckererträge lägen in ⁠den meisten Anbauregionen über dem Durchschnitt, hieß es.

Hauptgrund für die Einbußen der ersten neun Monate ‍war die Zucker-Sparte, die wegen deutlich gesunkener Preise und geringerer Absatzmengen ⁠einen operativen Verlust von 136 Millionen Euro verbuchte. Auch die Segmente Spezialitäten, die Bioethanol-Tochter CropEnergies und Stärke verzeichneten Ergebniseinbußen. Einzig ‍die Frucht-Sparte konnte ‌ihr Ergebnis dank höherer Preise steigern.

Für das bis Ende Februar 2026 laufende Gesamtjahr rechnet Südzucker weiterhin mit einem operativen Ergebnis zwischen 100 und 200 Millionen Euro. Der Umsatz soll zwischen 8,3 und 8,7 Milliarden Euro liegen.