Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 13.01.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 13. Januar 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|AGRANA Beteiligungs-AG
|Bericht 3. Quartal 2026
|Alset AI Ventures
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Bank of New York Mellon
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|BluSky Carbon
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Clara Technologies
|Bericht 2. Quartal 2026
|Concentrix
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|CONCRETE PUMPING DL-,0001
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Delta Air Lines
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Games Workshop Group
|Bericht 2. Quartal 2026
|JP Morgan Chase
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|KASUMIGASEKI CAPITAL
|Bericht 1. Quartal 2026
|OrganiGram
|Bericht 1. Quartal 2026
|Park Aerospace
|Bericht 3. Quartal 2026
|SHOE ZONE PLC LS-,01
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Südzucker
|Bericht 3. Quartal 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
