Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 13.01.2026

onvista · Uhr

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 13. Januar 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
AGRANA Beteiligungs-AGBericht 3. Quartal 2026
Alset AI VenturesBericht Geschäftsjahr 2025
Bank of New York MellonBericht Geschäftsjahr 2025
BluSky CarbonBericht Geschäftsjahr 2025
Clara TechnologiesBericht 2. Quartal 2026
ConcentrixBericht Geschäftsjahr 2025
CONCRETE PUMPING DL-,0001Bericht Geschäftsjahr 2025
Delta Air LinesBericht Geschäftsjahr 2025
Games Workshop GroupBericht 2. Quartal 2026
JP Morgan ChaseBericht Geschäftsjahr 2025
KASUMIGASEKI CAPITALBericht 1. Quartal 2026
OrganiGramBericht 1. Quartal 2026
Park AerospaceBericht 3. Quartal 2026
SHOE ZONE PLC LS-,01Bericht Geschäftsjahr 2025
SüdzuckerBericht 3. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

